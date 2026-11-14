Zawisza zdobył cenne punkty na terenie rywala/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Zawisza znów się rozpędza. Bydgoszczanie pokonali rywala, który plasował się wyżej w tabeli

Zawisza zdobył cenne punkty na terenie rywala/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Zawisza Bydgoszcz odniósł trzecią wiktorię z rzędu w Betclic 2. Lidze. W 16. kolejce zmagań bydgoska ekipa pokonała na wyjeździe Chojniczankę Chojnice 2:0.

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Spotkanie zapowiadało się ciekawie. Do rywalizacji przystąpiły ekipy niesione dwoma zwycięstwami z rzędu. Wyżej w tabeli plasowała się Chojniczanka. To pokłosie niedawnej serii „Zetki” aż sześciu meczów bez wygranej oraz faktu, iż bydgoska ekipa ma przed sobą zaległe domowe starcie z GKS-em Tychy, które odbędzie się 10 grudnia.

Boisko i statystyki potwierdziły, że drużyny dysponują na ten moment podobnym potencjałem. Skuteczniejsi okazali się jednak podopieczni Adriana Stawskiego. Goście objęli prowadzenie już w 14. minucie. Na listę strzelców wpisał się Michał Cywiński. Minimalną przewagę Zawisza utrzymywał do samego końca. W ostatnich sekundach pojedynku triumf przypieczętował Mateusz Stępień.

Chojniczanka Chojnice – Zawisza Bydgoszcz 0:2 (0:1)
Bramki dla Zawiszy: Cywiński (14), Stępień (90+3)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: zawisza bydgoszczpiłka nożna2. ligachojniczanka chojnice
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