Młodzi karatecy opanowali Bydgoszcz. Adepci rywalizowali w Łuczniczce o Puchar Polski

Prawie 1000 młodych karateków z całej Polski rywalizowało w bydgoskiej hali Immobile Łuczniczka. Za nami piąta edycja Pucharu Polski karate WKF.

Organizator wydarzenia, Piotr Gołębiewski, zaznaczył, że wydarzenie ma bardzo dużą rangę. – To jest największa impreza dla dzieci do lat 14. Nie rozgrywa się bowiem mistrzostw Polski w tych kategoriach wiekowych. Najstarsze dzieci ze zdobytymi wynikami wchodzą już do rankingu – powiedział.



Dla młodych sportowców karate to pasja oraz styl życia. – W tym roku złamałam rękę na zawodach. Nawet jednak ze złamaną ręką chodziłam na treningi – przyznała Hania. – Gdy przygotowuję się do zawodów, mam dodatkowe treningi, przez co trenuję wtedy nawet sześć razy w tygodniu – powiedział z kolei Stanisław.



Rywalizacja odbywała się w kategoriach wiekowych od 8 do 14 lat, zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt. Oprócz klasyfikacji indywidualnych prowadzono także klasyfikacje drużynowe. Pełne wyniki można znaleźć pod tym adresem.