„Wielkie brawa dla panów". Kolejka na męskie badania profilaktyczne w Toruniu

W długiej kolejce ustawiają się panowie, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Wszystko w ramach akcji „Mosznowładcy”, która odbywa się w Galerii Copernicus w Toruniu. Na miejscu można wykonać USG jąder i zbadać poziom PSA, w kierunku raka prostaty.

Przygotowano również bezpłatne badania wzroku, pomiary ciśnienia i poziomu cukru.



- Pojawiliśmy się tu, ponieważ zdrowie jest ważne. To jest taki trochę temat tabu, wydaje mi się, że rzadko chodzimy na takie badania. Nie ma czego się bać, warto się badać, i to w każdym wieku.



- Super inicjatywa, przede wszystkim dla młodych mężczyzn i też dla starszych. Ja się bardzo z tego cieszę – mówili uczestnicy badania.



– Badania jąder praktycznie nie wymagają żadnego większego przygotowania - zapewnia mówi Jakub Kalembkiewicz z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej w Szczecinie.

- W ciągu dwóch, trzech minut można się wiele dowiedzieć o swoim stanie zdrowia. To jest taki rodzaj przeglądu, badanie, którego na co dzień raczej się nie wykonuje. I co ważne: nie są to badania bolesne, przebiegają w bardzo przyjemnej atmosferze.



– Wielkie brawa dla panów - mówi Paweł Sworobowicz ze stowarzyszenia „Fizjosport".

- Widzimy tę różnicę z roku na rok, jak ta popularność rośnie. Zresztą to widać po kolejkach. Teraz się tak troszeczkę śmiejemy, że to zaczęło być modne i panowie już sami chętnie przychodzą.



Akcja potrwa do 18:00. Na badania nie trzeba się wcześniej zapisywać.



