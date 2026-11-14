„Wielkie brawa dla panów". Kolejka na męskie badania profilaktyczne w Toruniu

W długiej kolejce ustawiają się panowie, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Wszystko w ramach akcji „Mosznowładcy”, która odbywa się w Galerii Copernicus w Toruniu. Na miejscu można wykonać USG jąder i zbadać poziom PSA, w kierunku raka prostaty.
Przygotowano również bezpłatne badania wzroku, pomiary ciśnienia i poziomu cukru.
- Pojawiliśmy się tu, ponieważ zdrowie jest ważne. To jest taki trochę temat tabu, wydaje mi się, że rzadko chodzimy na takie badania. Nie ma czego się bać, warto się badać, i to w każdym wieku.
- Super inicjatywa, przede wszystkim dla młodych mężczyzn i też dla starszych. Ja się bardzo z tego cieszę – mówili uczestnicy badania.
– Badania jąder praktycznie nie wymagają żadnego większego przygotowania - zapewnia mówi Jakub Kalembkiewicz z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej w Szczecinie.
- W ciągu dwóch, trzech minut można się wiele dowiedzieć o swoim stanie zdrowia. To jest taki rodzaj przeglądu, badanie, którego na co dzień raczej się nie wykonuje. I co ważne: nie są to badania bolesne, przebiegają w bardzo przyjemnej atmosferze.
– Wielkie brawa dla panów - mówi Paweł Sworobowicz ze stowarzyszenia „Fizjosport".
- Widzimy tę różnicę z roku na rok, jak ta popularność rośnie. Zresztą to widać po kolejkach. Teraz się tak troszeczkę śmiejemy, że to zaczęło być modne i panowie już sami chętnie przychodzą.
Akcja potrwa do 18:00. Na badania nie trzeba się wcześniej zapisywać.
- Dodajmy, że w listopadzie organizowana jest akcja Movember, której celem jest zwiększanie świadomości na temat profilaktyki nowotworów męskich, w szczególności raka prostaty i raka jąder.
- Symbolem akcji są wąsy, które mężczyźni zapuszczają przez cały listopad, aby zwrócić uwagę na znaczenie regularnych badań i dbania o zdrowie.