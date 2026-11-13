Wydarzenia z Krakowa wciąż mają swoje dalsze konsekwencje/fot. PAP/Łukasz Gągulski
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci reagują na wpisy w internecie po zamachu w Krakowie. Zatrzymano 12 osób chwalących napastnika

Wydarzenia z Krakowa wciąż mają swoje dalsze konsekwencje/fot. PAP/Łukasz Gągulski

Od zamachu w Krakowie policja zatrzymała 12 osób chwalących w internecie napastnika lub zapowiadały kolejne ataki. Funkcjonariusze analizują wpisy, z których wynika, że zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie.

Agnieszka Kłopotek, posłanka PSL-u: Po Krakowie ludzie się boją. Trzeba wyciszyć emocje [Rozmowa Dnia]
Agnieszka Kłopotek, posłanka PSL-u: Po Krakowie ludzie się boją. Trzeba wyciszyć emocje [Rozmowa Dnia]
„Zażartował", że jutro w szkole będzie „krwawy piątek". Radiowozy pod bydgoską podstawówką

– Od tragicznego wydarzenia w Krakowie do dziś policjanci zatrzymali już 12 osób na terenie kilku województw. Między innymi usłyszeli oni odpowiednio zarzuty publicznego pochwalania popełniania przestępstwa, publicznego nawoływania do zbrodni bądź publicznego propagowania ideologii nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub ideologii nawołującej do użycia przemocy – powiedziała starsza aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Funkcjonariusze dotarli między innymi do 54-latka ze Świnoujścia, który na koncie społecznościowym pokazywał noże. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim niebezpieczne narzędzia, a kolejne przedmioty ujawniono w jego miejscu zamieszkania. Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

Starsza aspirant Monika Przestrzelska o zatrzymaniach. Źródło: IAR/Informacyjna Agencja Radiowa
TAGI: krakówzamachpolicjainternet
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja W Krakowie zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie broń i strzelał w kierunku policjantów
następna informacja W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera ponad 30 tys. osób rocznie

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera ponad 30 tys. osób rocznie

Dane dotyczące smogu w Polsce mogą szokować. Zła jakość powietrza sprawia też, że rocznie do szpitali i przychodni trafia dodatkowe 750 tys. pacjentó…

PAP TB
2026-11-13, 15:58
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci reagują na wpisy w internecie po zamachu w Krakowie. Zatrzymano 12 osób chwalących napastnika

Od zamachu w Krakowie policja zatrzymała 12 osób chwalących w internecie napastnika lub zapowiadały kolejne ataki. Funkcjonariusze analizują wpisy, z których…

IAR PG
2026-11-13, 11:52
KRAJ I ŚWIAT

W Krakowie zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie broń i strzelał w kierunku policjantów

Funkcjonariusze przyjechali do zgłoszenia, że po ulicy chodzi mężczyzna z bronią. Jak poinformowała małopolska policja, do interwencji doszło około 13:00…

IAR KB
2026-11-12, 15:47
KRAJ I ŚWIAT

Kraków po żałobie wraca do zwykłego rytmu życia. Przy rynku pustki, na przystankach tłok

Kraków, pogrążony od soboty w żałobie po strzelaninie, w której zamachowiec śmiertelnie ranił sześć osób, w czwartek powoli wraca do zwykłego rytmu…

PAP PG
2026-11-12, 10:46
KRAJ I ŚWIAT

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji: Atak na ePUAP miał sparaliżować administrację w grudniu

Dwa dni temu doszło do cyberataku na system ePUAP. W czwartek szerzej opowiedział o nim minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. - Atak cybernetyczny został…

PAP PG
2026-11-12, 09:52
KRAJ I ŚWIAT

Ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy przeszkolonych w Polsce. To efekt unijnej współpracy

W ramach Unijnej Misji Wsparcia Wojskowego (EUMAM) dla Ukrainy na poligonach w państwach UE przeszkolono 100 tysięcy żołnierzy z tego kraju. Prawie co czwarty…

PAP PG
2026-11-12, 08:37
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci zatrzymali 59 osób podczas Marszu Niepodległości w Warszawie

Spośród zatrzymanych 59 osób złamało ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, sześć osób było poszukiwanych, a cztery złamały zakaz lotów dronami.

DW PAP
2026-11-11, 20:52
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Nawrocki niósł biało-czerwoną flagę na Marszu Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia stadionu Narodowego, jego koniec…

DW PAP
2026-11-11, 14:52
KRAJ I ŚWIAT

Abu Zabi. Rozpoczął się drugi dzień negocjacji trójstronnych Ukraina-USA-Rosja

„Najpierw odbędą się rozmowy w formacie trójstronnym z udziałem (Ukrainy,) USA i Rosji. Następnie przeprowadzimy osobne spotkanie z europejskimi partnerami…

PAP KB
2026-11-11, 10:41
KRAJ I ŚWIAT

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w stolicy: uroczystości państwowe i Marsz Niepodległości

Główne obchody z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia…

PAP KB
2026-11-11, 08:18
KRAJ I ŚWIAT

Wicepremier i minister cyfryzacji: Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP [aktualizacja]

O próbie zakłócenie pracy systemu ePUAP poinformował we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że trwają prace techniczne nad…

PAP KB
2026-11-10, 22:17
KRAJ I ŚWIAT

Sąd Najwyższy uchylił decyzje o przerwie w czynnościach sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zostają uchylone - poinformował we wtorek w komunikacie…

PAP KB
2026-11-10, 19:40
więcej wiadomości
0:00 0:00