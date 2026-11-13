Policjanci reagują na wpisy w internecie po zamachu w Krakowie. Zatrzymano 12 osób chwalących napastnika

Od zamachu w Krakowie policja zatrzymała 12 osób chwalących w internecie napastnika lub zapowiadały kolejne ataki. Funkcjonariusze analizują wpisy, z których wynika, że zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie.

– Od tragicznego wydarzenia w Krakowie do dziś policjanci zatrzymali już 12 osób na terenie kilku województw. Między innymi usłyszeli oni odpowiednio zarzuty publicznego pochwalania popełniania przestępstwa, publicznego nawoływania do zbrodni bądź publicznego propagowania ideologii nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub ideologii nawołującej do użycia przemocy – powiedziała starsza aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.



Funkcjonariusze dotarli między innymi do 54-latka ze Świnoujścia, który na koncie społecznościowym pokazywał noże. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim niebezpieczne narzędzia, a kolejne przedmioty ujawniono w jego miejscu zamieszkania. Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.