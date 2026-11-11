Prezydent Nawrocki niósł biało-czerwoną flagę na Marszu Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia stadionu Narodowego, jego koniec nie ruszył jeszcze z Ronda Dmowskiego.

W marszu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, którego uczestnicy przywitali, skandując: „Czołem, panie prezydencie”, a następnie odśpiewali hymn .





Prezydent niósł biało-czerwoną flagę. Towarzyszyli mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nawrocki przeszedł z marszem przez Most Poniatowskiego, odłączył się po stronie praskiej.





W marszu wzięli udział także politycy PiS i Konfederacji . Pojawił się również sędzia Bogdan Święczkowski , wobec którego sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego.





Uczestnicy ubrani w biało-czerwone barwy skandowali m.in.: „Chwała wielkiej Polsce”, „Cześć i chwała bohaterom”, „Tu jest polska, nie Bruksela. Tu się Tuska nie popiera”, a także hasło marszu „Polak w Polsce gospodarzem” .





Uczestnicy podkreślali, że Marsz Niepodległości jest dla nich ważnym wydarzeniem.



Pan Marian ze Skarżyska-Kamiennej na marszu był już po raz szósty. - Co roku 11 listopada biorę biało-czerwoną flagę i przyjeżdżam do stolicy, żeby pokazać, że to najważniejsze polskie święto - zaznaczył.





- Jestem dumna, że Polska istnieje i mam nadzieję, że nadal będziemy nieść tę swoją polskość - powiedziała pani Karina z Warszawy, która już czwarty raz wzięła udział w marszu. - To powoli robi się już moja tradycja - dodała.





W marszu pojawił się m.in. duży transparent z hasłem: „Nie będzie innowacji w kraju masowej imigracji”. Pomimo zakazu odpalane były race i petardy hukowe .





Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie.





Tegoroczny Marsz Niepodległości zakończy się koncertem na błoniach stadionu Narodowego.