Marsz Niepodległości w Warszawie/ PAP/Paweł Supernak
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Nawrocki niósł biało-czerwoną flagę na Marszu Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości w Warszawie/ PAP/Paweł Supernak

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia stadionu Narodowego, jego koniec nie ruszył jeszcze z Ronda Dmowskiego.

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W marszu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, którego uczestnicy przywitali, skandując: „Czołem, panie prezydencie”, a następnie odśpiewali hymn.

Prezydent niósł biało-czerwoną flagę. Towarzyszyli mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nawrocki przeszedł z marszem przez Most Poniatowskiego, odłączył się po stronie praskiej.

W marszu wzięli udział także politycy PiS i Konfederacji. Pojawił się również sędzia Bogdan Święczkowski, wobec którego sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Uczestnicy ubrani w biało-czerwone barwy skandowali m.in.: „Chwała wielkiej Polsce”, „Cześć i chwała bohaterom”, „Tu jest polska, nie Bruksela. Tu się Tuska nie popiera”, a także hasło marszu „Polak w Polsce gospodarzem”.

Uczestnicy podkreślali, że Marsz Niepodległości jest dla nich ważnym wydarzeniem.

Pan Marian ze Skarżyska-Kamiennej na marszu był już po raz szósty. - Co roku 11 listopada biorę biało-czerwoną flagę i przyjeżdżam do stolicy, żeby pokazać, że to najważniejsze polskie święto - zaznaczył.

- Jestem dumna, że Polska istnieje i mam nadzieję, że nadal będziemy nieść tę swoją polskość - powiedziała pani Karina z Warszawy, która już czwarty raz wzięła udział w marszu. - To powoli robi się już moja tradycja - dodała.

W marszu pojawił się m.in. duży transparent z hasłem: „Nie będzie innowacji w kraju masowej imigracji”. Pomimo zakazu odpalane były race i petardy hukowe.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie.

Tegoroczny Marsz Niepodległości zakończy się koncertem na błoniach stadionu Narodowego.

TAGI: Święto Niepodległości11 listopadaMarsz NiepodległościKarol NawrockiRafał Trzaskowski
Marsz Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Przemysław Piątkowski Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Szymon Pulcyn Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Szymon Pulcyn Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Przemysław Piątkowski Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Szymon Pulcyn Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Szymon Pulcyn Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Szymon Pulcyn Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Szymon Pulcyn Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Szymon Pulcyn Marsz Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Leszek Szymański Marsz Niepodległości w Warszawie/ Fot. PAP/Leszek Szymański Marsz Niepodległości w Warszawie/ PAP/Paweł Supernak Marsz Niepodległości w Warszawie/ PAP/Paweł Supernak Marsz Niepodległości w Warszawie/ PAP/Paweł Supernak
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