Śmiertelny wypadek we wsi Szymkowo/fot. OSP Szczuka
Brodnica

Śmiertelny wypadek w powiecie brodnickim. Drzewo przygniotło człowieka

Śmiertelny wypadek we wsi Szymkowo/fot. OSP Szczuka

O wypadku napisali druhowie z OSP Szczuka. Na interwencję zostali wezwani we wtorek, 10 listopada przed godz. 13:00.

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„Dyżurny SKKP PSP w Brodnicy zadysponował naszą jednostkę OSP do zgłoszenia mówiącego o osobie przygniecionej przez drzewo w miejscowości Szymkowo" - przekazała OSP Szczuka.

„Do akcji niezwłocznie udał się ciężki zastęp gaśniczy Scania. Niestety, mimo wysiłku służb i podjęcia czynności resuscytacyjnych życia tej osoby nie udało się uratować.
W działaniach współpracowaliśmy z zastępem GBARt z JRG Brodnica, Zespołem Ratownictwa Medycznego i Policją."

Gdzie: Brodnica
TAGI: wypadekśmierćdrzewopowiat brodnicki
Śmiertelny wypadek we wsi Szymkowo/fot. OSP Szczuka
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