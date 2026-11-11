Śmiertelny wypadek w powiecie brodnickim. Drzewo przygniotło człowieka

O wypadku napisali druhowie z OSP Szczuka. Na interwencję zostali wezwani we wtorek, 10 listopada przed godz. 13:00.
„Dyżurny SKKP PSP w Brodnicy zadysponował naszą jednostkę OSP do zgłoszenia mówiącego o osobie przygniecionej przez drzewo w miejscowości Szymkowo" - przekazała OSP Szczuka.
„Do akcji niezwłocznie udał się ciężki zastęp gaśniczy Scania. Niestety, mimo wysiłku służb i podjęcia czynności resuscytacyjnych życia tej osoby nie udało się uratować.
W działaniach współpracowaliśmy z zastępem GBARt z JRG Brodnica, Zespołem Ratownictwa Medycznego i Policją."