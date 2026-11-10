Śnieg i marznące opady. Ostrzeżenie IMGW dotyczy także Pomorza i Kujaw

„Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm” - poinformował IMGW. Alerty obowiązują od godz. 12 do 22 we wtorek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu dla części województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Aktualne pozostają ostrzeżenia przed marznącymi opadami, wydane dla regionów z woj. lubelskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.



Aktualne są ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, wydane dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, a także przed gęstą mgłą dla woj.: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.



IMGW wydał też alerty I stopnia przed silnym wiatrem dla części woj. podkarpackiego. Ostrzeżenia te obowiązują najpóźniej do godz. 16 we wtorek.



