18-letni Bydgoszczanin miał w garażu narkotyki warte na czarnym rynku ponad pół miliona [zdjęcia, wideo]

Policjanci zatrzymali do sprawy 18-latka i jego kolegów w wieku 17 i 19 lat. Stali na czatach przed garażem, w którym Bydgoszczanin miał 11 kilogramów narkotyków.

Trop zaprowadził policjantów do garażu na bydgoskich Bielawach.



- Zauważyli 18-latka, gdy wchodził do garażu, niosąc reklamówkę. Przez cały czas nerwowo się rozglądał. Został zatrzymany w chwili, gdy przesypywał zawartość torby do innych worków - relacjonuje nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.



Policjanci znaleźli w garażu plastikowe pojemniki, worki foliowe i próżniowe oraz inne opakowania z kryształem i suszem roślinnym. Zakazanej substancji 2C-B było ponad 9,8 kilograma, kokainy ponad 300 gramów i ponad 1,3 kilograma marihuany. Łączna waga przejętych przez funkcjonariuszy narkotyków to niemal 11,5 kilograma o czarnorynkowej wartości około 600 tysięcy złotych.



Nieopodal garażu na czatach stało dwóch młodych mężczyzn. Gdy zobaczyli radiowozy, wsiedli do auta i zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu obaj zostali zatrzymani. W ich aucie policjanci znaleźli broń - na którą żaden z mężczyzn nie miał zezwolenia - oraz 48 sztuk amunicji.

