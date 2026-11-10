Rozpoczęła się kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w podtoruńskim Przysieku

Jest zupa z gęsiną i knedle z gęsiną, duszona jest gęś, pieczona jest gęś... Znany i lubiany festiwal w Przysieku odbywa się 10 i 11 listopada.

Kiermasz z gęsiną, potrawy z gęsiny, prezentacje kulinarne i rękodzieło artystyczne - wszystko to czeka na miłośników gęsiny podczas kolejnej edycji festiwalu w Przysieku.



- Akcja pod hasłem kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina ma już 18 lat. Będzie smacznie, gęsinowo, rodzinnie i z poszanowaniem tradycji, najlepszych przepisów, dziedzictwa kulinarnego. Bawimy się na festiwalu gęsiny w Przysieku, są kiermasze, atrakcje, pochody, parady, prezentacje kucharzy. mamy ponad 150 wystawców. Można kupić dobrą tuszkę, dobre wyroby z gęsiny, posmakować - mówi Edyta Macieja-Morzuch z urzędu marszałkowskiego w Toruniu.

