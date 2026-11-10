Uczestników wydarzenia z Torunia i Bydgoszczy wożą do Przysieka bezpłatne autobusy/ Fot. Tomasz Bielicki
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Rozpoczęła się kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w podtoruńskim Przysieku

Uczestników wydarzenia z Torunia i Bydgoszczy wożą do Przysieka bezpłatne autobusy/ Fot. Tomasz Bielicki

Jest zupa z gęsiną i knedle z gęsiną, duszona jest gęś, pieczona jest gęś... Znany i lubiany festiwal w Przysieku odbywa się 10 i 11 listopada.

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Kiermasz z gęsiną, potrawy z gęsiny, prezentacje kulinarne i rękodzieło artystyczne - wszystko to czeka na miłośników gęsiny podczas kolejnej edycji festiwalu w Przysieku.

- Akcja pod hasłem kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina ma już 18 lat. Będzie smacznie, gęsinowo, rodzinnie i z poszanowaniem tradycji, najlepszych przepisów, dziedzictwa kulinarnego. Bawimy się na festiwalu gęsiny w Przysieku, są kiermasze, atrakcje, pochody, parady, prezentacje kucharzy. mamy ponad 150 wystawców. Można kupić dobrą tuszkę, dobre wyroby z gęsiny, posmakować - mówi Edyta Macieja-Morzuch z urzędu marszałkowskiego w Toruniu.

  • Festiwal trwa 10 i 11 listopada w godzinach 10-20.
  • Uczestników wydarzenia z Torunia i Bydgoszczy wożą do Przysieka bezpłatne autobusy.
  • Rozkłady można znaleźć na stronie czasnagesine.pl.

Relacja Mariusza Ludy
TAGI: gęsinafestiwal gęsinyPrzysiekkujawsko-pomorska gęsina na św. Marcinaurząd marszałkowski
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