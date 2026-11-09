Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, odbył się specjalny wieczór pamięci / fot. Marcin Glapiak
Mogilno

Sześć światełek dla sześciu ofiar masakry w Krakowie. Mogilno zaprosiło na wiec pamięci

Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, odbył się specjalny wieczór pamięci / fot. Marcin Glapiak

Mogilno pamięta o ofiarach zamachu w Krakowie. Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbył się specjalny wieczór pamięci. Mieszkańcy przyszli z zapalonymi zniczami.

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- Spotykamy się tu dzisiaj w Mogilnie, by wobec takiej tragedii nie pozostać obojętnym.
- Nasze oczy i nasze serca skierowane są w stronę pięknego, ale smutnego Krakowa. Jesteśmy tutaj razem, by pamiętać o ofiarach.
- Przed nami sześć zniczy, sześć świateł dla sześciu osób, które w sobotę straciły życie w Krakowie.
- W jakiś sposób, tak symbolicznie chciałem się połączyć z osobami, które poniosły tak wielką stratę. W jakikolwiek sposób chciałem z nimi poczuć te czucia, które teraz ich objęły i solidaryzować się z tym, co się wydarzyło w Krakowie.

- Przyszedłem tu, by w pewien sposób połączyć się z poszkodowanymi i upamiętnić tę wielką tragedię.

W wiecu wzięło udział kilkadziesiąt osób

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Mogilno
TAGI: strzelanina Krakówzamach KrakówpamięćwiecspotkanieMogilno
Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, odbył się specjalny wieczór pamięci / fot. Marcin Glapiak Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, odbył się specjalny wieczór pamięci / fot. Marcin Glapiak Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, odbył się specjalny wieczór pamięci / fot. Marcin Glapiak Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, odbył się specjalny wieczór pamięci / fot. Marcin Glapiak Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, odbył się specjalny wieczór pamięci / fot. Marcin Glapiak Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, odbył się specjalny wieczór pamięci / fot. Marcin Glapiak
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