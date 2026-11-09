Sześć światełek dla sześciu ofiar masakry w Krakowie. Mogilno zaprosiło na wiec pamięci

Mogilno pamięta o ofiarach zamachu w Krakowie. Przy ratuszu, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbył się specjalny wieczór pamięci. Mieszkańcy przyszli z zapalonymi zniczami.

- Spotykamy się tu dzisiaj w Mogilnie, by wobec takiej tragedii nie pozostać obojętnym.

- Nasze oczy i nasze serca skierowane są w stronę pięknego, ale smutnego Krakowa. Jesteśmy tutaj razem, by pamiętać o ofiarach.

- Przed nami sześć zniczy, sześć świateł dla sześciu osób, które w sobotę straciły życie w Krakowie.

- W jakiś sposób, tak symbolicznie chciałem się połączyć z osobami, które poniosły tak wielką stratę. W jakikolwiek sposób chciałem z nimi poczuć te czucia, które teraz ich objęły i solidaryzować się z tym, co się wydarzyło w Krakowie.



- Przyszedłem tu, by w pewien sposób połączyć się z poszkodowanymi i upamiętnić tę wielką tragedię.



W wiecu wzięło udział kilkadziesiąt osób