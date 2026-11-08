Szpital Uniwersytecki w Krakowie/ Fot. PAP/Art Service
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Jeden z policjantów rannych w strzelaninie w Krakowie został wybudzony ze śpiączki

Szpital Uniwersytecki w Krakowie/ Fot. PAP/Art Service

Rzeczniczka małopolskiej policji przekazała, że dwie z rannych osób zostały wypisane ze szpitala, a jeden z policjantów, którzy ucierpieli w pościgu za sprawcą strzelaniny, został wybudzony ze śpiączki

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- Spośród kilkunastu osób, które z ranami postrzałowymi trafiły do krakowskich szpitali, dwie zostały już wypisane - powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło. - Nasi policjanci dzielnie walczą. Jeden z nich został wybudzony ze śpiączki - dodała.

Wystosowany został apel o oddawanie krwi dla ciężko rannego policjanta, starszego posterunkowego Jakub Kulika, potrzebna jest krew grupy AB Rh+.

Premier Donald Tusk napisał na portalu X: Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką. Cała Polska trzyma za Was kciuki.

Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje

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