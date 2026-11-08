Pałac wygrał po tie-breaku. Trzecie zwycięstwo Bydgoszczanek w TAURON Lidze Kobiet

Podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego wróciły na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu. Metalkas Pałac pokonał #VolleyWrocław 3:2 w meczu 6. kolejki TLK, choć dwukrotnie pozwalał rywalkom doprowadzić do remisu w setach.

Pierwsza partia przebiegała zdecydowanie pod dyktando gospodyń. Dobra gra w ataku pozwoliła szybko zbudować przewagę i pewnie zwyciężyć 25:17.



Później rywalizacja wyraźnie się wyrównała. Wrocławianki poprawiły zagrywkę, a po drugiej stronie pojawiły się problemy z przyjęciem i skutecznością pierwszej akcji. Efektem było 25:23 dla przyjezdnych.



W trzeciej odsłonie ważne serie przy serwisie Makarewicz i Emilii Pinczewskiej pozwoliły odskoczyć na 20:14. Wypracowanego zapasu nie udało się już roztrwonić – było 25:21.



Czwarta partia ponownie należała do #VolleyWrocław. Szczególnie dużo problemów sprawiała zagrywka Mai Malczewskiej. Pałac zbliżył się jeszcze w końcówce, ale przegrał 23:25.



W tie-breaku więcej spokoju zachował zespół z Bydgoszczy. Od stanu 6:6 trzy skuteczne akcje pozwoliły odskoczyć, a przy 10:6 gospodynie miały już wyraźną kontrolę nad grą. Spotkanie zakończyła blokiem Marta Pol.



Metalkas Pałac Bydgoszcz – #VolleyWrocław 3:2 (25:17, 23:25, 25:21, 23:25, 15:11