Podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego wróciły na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu/Archiwum/fot. Patryk Głowacki
Bydgoszcz

Pałac wygrał po tie-breaku. Trzecie zwycięstwo Bydgoszczanek w TAURON Lidze Kobiet

Podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego wróciły na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu/Archiwum/fot. Patryk Głowacki

Podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego wróciły na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu. Metalkas Pałac pokonał #VolleyWrocław 3:2 w meczu 6. kolejki TLK, choć dwukrotnie pozwalał rywalkom doprowadzić do remisu w setach.

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Pierwsza partia przebiegała zdecydowanie pod dyktando gospodyń. Dobra gra w ataku pozwoliła szybko zbudować przewagę i pewnie zwyciężyć 25:17.

Później rywalizacja wyraźnie się wyrównała. Wrocławianki poprawiły zagrywkę, a po drugiej stronie pojawiły się problemy z przyjęciem i skutecznością pierwszej akcji. Efektem było 25:23 dla przyjezdnych.

W trzeciej odsłonie ważne serie przy serwisie Makarewicz i Emilii Pinczewskiej pozwoliły odskoczyć na 20:14. Wypracowanego zapasu nie udało się już roztrwonić – było 25:21.

Czwarta partia ponownie należała do #VolleyWrocław. Szczególnie dużo problemów sprawiała zagrywka Mai Malczewskiej. Pałac zbliżył się jeszcze w końcówce, ale przegrał 23:25.

W tie-breaku więcej spokoju zachował zespół z Bydgoszczy. Od stanu 6:6 trzy skuteczne akcje pozwoliły odskoczyć, a przy 10:6 gospodynie miały już wyraźną kontrolę nad grą. Spotkanie zakończyła blokiem Marta Pol.

Metalkas Pałac Bydgoszcz – #VolleyWrocław 3:2 (25:17, 23:25, 25:21, 23:25, 15:11

Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: siatkówka
TAGI: Metalkas Pałac Bydgoszcz#VolleyWrocławTAURON Ligasiatkówka kobietBydgoszcz6. kolejkaMarta PolEmilia PinczewskaMaja Malczewskasiatkówka Bydgoszcz
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