Włocławek z lotu ptaka. / Fot: wloclawek.eu, archiwum PR PiK
REGION

Ponad 6 milionów do podziału we Włocławku. Mieszkańcy sami zdecydują, czego im trzeba

Włocławek z lotu ptaka. / Fot: wloclawek.eu, archiwum PR PiK

Mieszkańcy Włocławka poznali wstępną listę zatwierdzonych projektów w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Internetowe głosowanie rozpocznie się jeszcze w listopadzie.

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Na realizację projektów jest 6 milionów 150 tysięcy złotych. Mieszkańcy wybiorą spośród 70 projektów zgłoszonych przez mieszkańców i zatwierdzonych przez urzędników. Pomysły dotyczą między innymi sportu i rekreacji, nowej zieleni, infrastruktury drogowej i organizacji wydarzeń.

- W tym roku bardzo dużo młodych ludzi zgłaszało projekty, dotyczą organizacji wydarzeń dla młodych czy tworzenia miejsc, gdzie można będzie spędzać wolny czas - mówi Jakub Sosiński, koordynator zespołu do spraw Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Niektóre pomysły mogą zaskakiwać. Mieszkańcy chcą fortepianu plenerowego dostępnego bezpłatnie przez cały rok, legalnej ściany graffiti czy mini parku linowego na ulicy Celulozowej. Są także pomysły na literacką mapę miasta, historyczny mural, wielki puchar sportowy inspirowany fajansowym wzornictwem czy lodówkę społeczną dla potrzebujących. Lista projektów może jeszcze ulec zmianie, bo rozpatrywane są odwołania.

Jak wziąć udział w głosowaniu we Włocławskim Budżecie Obywatelskim?

  • Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł wybrać po trzy projekty w obu kategoriach (okołomiejskiej i instytucjonalnej) i oddać na nie głos.
  • Głosowanie potrwa od 14 do 29 listopada na stronie bo.wloclawek.eu.
  • Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone najpóźniej 7 grudnia

Relacja Radosława Jagieły
TAGI: Włocławski Budżet Obywatelskiprojektybudżet obywatelskigłosowaniegłosowanie onlinespołeczeństwo obywatelskie
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