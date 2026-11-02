Dlaczego zamknięto bydgoską przychodnię? NFZ dostawał wiele skarg na placówkę Sunmedica

Brak lekarzy dostępnych we wszystkie dni robocze - to powód rozwiązania umowy pomiędzy NFZ a przychodnią Sunmedica w Bydgoszczy. Placówka została zamknięta wraz z końcem października. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - miała problemy już od jakiegoś czasu.

Pierwsza kontrola została przeprowadzona w czerwcu tego roku.



- Do Narodowego Funduszu Zdrowia trafiło wiele skarg pacjentów - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. - Zgłaszali nam, że mają problem z zarejestrowaniem się do lekarza albo w ogóle nie ma lekarzy. W sierpniu zgłoszono, że przez dłuższy czas pacjenci dostawali informację, że nie będą tam przyjmowani z powodu braku lekarzy. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę. Zakończyła się oceną negatywną - dodaje.



Placówka dostała drugą szansę w postaci wydania zalecań pokontrolnych, jednak te nie zostały wykonane w wyznaczonym czasie, więc umowa została rozwiązana. Pacjenci, którzy chcieli dostać się do przychodni w poniedziałek (2 listopada) byli zszokowani. Informowaliśmy o tym tutaj.

