Placówka „Sunmedica” w bydgoskim Fordonie zamknięta. /fot. Natasza Trzebuchowska
Bydgoszcz

Dlaczego zamknięto bydgoską przychodnię? NFZ dostawał wiele skarg na placówkę Sunmedica

Placówka „Sunmedica” w bydgoskim Fordonie zamknięta. /fot. Natasza Trzebuchowska

Brak lekarzy dostępnych we wszystkie dni robocze - to powód rozwiązania umowy pomiędzy NFZ a przychodnią Sunmedica w Bydgoszczy. Placówka została zamknięta wraz z końcem października. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - miała problemy już od jakiegoś czasu.

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Pierwsza kontrola została przeprowadzona w czerwcu tego roku.

- Do Narodowego Funduszu Zdrowia trafiło wiele skarg pacjentów - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. - Zgłaszali nam, że mają problem z zarejestrowaniem się do lekarza albo w ogóle nie ma lekarzy. W sierpniu zgłoszono, że przez dłuższy czas pacjenci dostawali informację, że nie będą tam przyjmowani z powodu braku lekarzy. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę. Zakończyła się oceną negatywną - dodaje.

Placówka dostała drugą szansę w postaci wydania zalecań pokontrolnych, jednak te nie zostały wykonane w wyznaczonym czasie, więc umowa została rozwiązana. Pacjenci, którzy chcieli dostać się do przychodni w poniedziałek (2 listopada) byli zszokowani. Informowaliśmy o tym tutaj.

  • Komunikat o rozwiązaniu kontraktu pojawił się na stronie NFZ 23 października.
  • Tam można też znaleźć informację o najbliższych innych placówkach.
  • Pacjenci mogą bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego.
  • We wtorek (3 listopada) w fordońskiej przychodni przy ul. Chałubińskiego będzie można odebrać dokumentację medyczną w godz. 9 - 11 (bezpłatnie, jeśli robimy to po raz pierwszy).
  • Właściciele placówki złożyli zażalenie do prezesa NFZ. Na jego rozpatrzenie jest 14 dni.

Relacja Damiana Klicha
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: przychodnia. lekarz POZlekarz rodzinnySunmedicazamknięta przychodnia
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