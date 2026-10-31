Anioły Toruń z kolejnym zwycięstwem. Beniaminek zaskakująco postawił dość twarde warunki

CUK Anioły Toruń z czwartą wygraną z rzędu w Tauron 1. Lidze. W 8. kolejce Torunianie pokonali we własnej hali AVIĘ Sędziszów Małopolski 3:1.

Podopieczni Marcina Krysia zgodnie z oczekiwaniami są jedną z czołowych ekip rozgrywek. Raczej większość kibiców spodziewała się, że Anioły pewnie rozprawią się z beniaminkiem, choć AVIA potrafi zaskoczyć.



Goście potwierdzili to na początku premierowej odsłony (10:7). Siatkarze z Grodu Kopernika szybko opanowali jednak sytuację (14:11), później mimo nacisku rywali (18:17), utrzymując prowadzenie. W drugiej partii to przyjezdni nadawali rytm (6:2). Torunianie na chwilę wyrównali (15:15), lecz po chwili rywale znów byli z przodu (18:16), a w ostatnich akcjach podkręcili tempo.



Start trzeciego seta także przyniósł wyrównaną walkę (7:7). Gospodarze przełamali opór w połowie (13:10) i później poszli za ciosem. Anioły nabrały wiatru w żagle, w czwartej części spotkania dyktując warunki (8:5). Gospodarze kontrolowali sytuację na parkiecie do samego końca.



CUK Anioły Toruń – AVIA Sędziszów Małopolski 3:1 (25:21, 21:25, 25:19, 25:19)