Kolejna firma z finansowym grantem od Włocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości/fot. Marek Ledwosiński
Włocławek

Włocławski sukces ma zostać w domu. Pieniądze z grantu zwiążą firmę z regionem

Kolejna firma z finansowym grantem od Włocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości/fot. Marek Ledwosiński

Kolejna firma z finansowym grantem od Włocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. To przedsiębiorstwo produkujące ultralekkie przyczepy kempingowe, przeznaczone dla wędkarzy, grzybiarzy i miłośników piknikowania.

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Szef Inkubatora, Jakub Girczyc, podkreśla, że głównym celem takiej pomocy jest zatrzymanie firm we Włocławku:

- Uczestniczyliśmy w podpisaniu umowy grantowej w ramach programu „Startujemy we Włocławku” – programu, którego głównym celem jest wspieranie innowacyjnych inicjatyw na terenie miasta Włocławek. Dzisiejszą umowę podpisała firma COMPASS RVF, która produkuje na terenie miasta ultralekkie przyczepy off-roadowe. Co ważne, żeby uzyskać 100 tysięcy złotych grantu w ramach programu „Startujemy we Włocławku”, trzeba spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest chociażby utrzymanie działalności gospodarczej na terenie miasta przez okres trzech lat.

  • Przedstawiciele beneficjenta zdradzili, że pieniądze wykorzystają na budowę internetowego systemu indywidualnej konfiguracji wyposażenia przyczep.
  • Klient otrzyma surową skorupę przyczepy i sam, przy pomocy domowego komputera, zaprojektuje jej wnętrze i wyposażenie, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: grantfirmaprzyczepypieniądzeWłocławekwsparciepatriotyzmlokalny
Kolejna firma z finansowym grantem od Włocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości/fot. Marek Ledwosiński
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