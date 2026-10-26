Włocławski sukces ma zostać w domu. Pieniądze z grantu zwiążą firmę z regionem

Kolejna firma z finansowym grantem od Włocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. To przedsiębiorstwo produkujące ultralekkie przyczepy kempingowe, przeznaczone dla wędkarzy, grzybiarzy i miłośników piknikowania.

Szef Inkubatora, Jakub Girczyc, podkreśla, że głównym celem takiej pomocy jest zatrzymanie firm we Włocławku:



- Uczestniczyliśmy w podpisaniu umowy grantowej w ramach programu „Startujemy we Włocławku” – programu, którego głównym celem jest wspieranie innowacyjnych inicjatyw na terenie miasta Włocławek. Dzisiejszą umowę podpisała firma COMPASS RVF, która produkuje na terenie miasta ultralekkie przyczepy off-roadowe. Co ważne, żeby uzyskać 100 tysięcy złotych grantu w ramach programu „Startujemy we Włocławku”, trzeba spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest chociażby utrzymanie działalności gospodarczej na terenie miasta przez okres trzech lat.



