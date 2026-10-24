Nie żyje 17-latek poszukiwany od środy w Solcu Kujawskim i w Bydgoszczy/fot. Pixabay
Bydgoszcz

Tragiczny finał kilkudniowych poszukiwań 17-letniego Patryka. Chłopak nie żyje. Policja potwierdza

Nie żyje 17-latek poszukiwany od środy w Solcu Kujawskim i w Bydgoszczy/fot. Pixabay
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Nastolatek był poszukiwany przez rodzinę i policję od 21 października. To wtedy, w okolicy bydgoskiej galerii handlowej Focus, widziano go po raz ostatni. Wyznaczono nawet nagrodę, za wskazanie miejsca pobytu Patryka.

Zwłoki mężczyzny w polu kukurydzy. Policja: „Przeprowadzone zostaną badania DNA
Zwłoki mężczyzny w polu kukurydzy. Policja: „Przeprowadzone zostaną badania DNA"

Nastolatek był poszukiwany przez rodzinę i policję od 21 października. To wtedy w okolicy bydgoskiej galerii handlowej Focus widziano go po raz ostatni. Wyznaczono nawet nagrodę za wskazanie miejsca pobytu Patryka.

- W piątek ok. 14:50 przy ul. Rekreacyjnej świadek znalazł ciało młodego mężczyzny – przekazała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
- Na miejsce oczywiście zostały skierowane służby. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności dochodzeniowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji. Ustalono, że jest to zaginiony 17-letni mieszkaniec Solca Kujawskiego. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie w kierunku artykułu 151 Kodeksu karnego.

  • Wcześniej policja, rodzina i znajomi szukali chłopca w Bydgoszczy i w Solcu Kujawskim. W sprawę zaangażowało się mnóstwo osób, które m.in. udostępniały posty z prośbą o wszelkie sygnały na temat Patryka.
Bliskim chłopca składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Mówi nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: poszukiwaniazaginięcie17-latekchłopakSolec KujawskiBydgoszcz
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