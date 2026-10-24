Tragiczny finał kilkudniowych poszukiwań 17-letniego Patryka. Chłopak nie żyje. Policja potwierdza

Nastolatek był poszukiwany przez rodzinę i policję od 21 października. To wtedy, w okolicy bydgoskiej galerii handlowej Focus, widziano go po raz ostatni. Wyznaczono nawet nagrodę, za wskazanie miejsca pobytu Patryka.

Nastolatek był poszukiwany przez rodzinę i policję od 21 października . To wtedy w okolicy bydgoskiej galerii handlowej Focus widziano go po raz ostatni. Wyznaczono nawet nagrodę za wskazanie miejsca pobytu Patryka.





- W piątek ok. 14:50 przy ul. Rekreacyjnej świadek znalazł ciało młodego mężczyzny – przekazała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

- Na miejsce oczywiście zostały skierowane służby. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności dochodzeniowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji. Ustalono, że jest to zaginiony 17-letni mieszkaniec Solca Kujawskiego . W tej sprawie prowadzone jest postępowanie w kierunku artykułu 151 Kodeksu karnego.





Wcześniej policja, rodzina i znajomi szukali chłopca w Bydgoszczy i w Solcu Kujawskim. W sprawę zaangażowało się mnóstwo osób, które m.in. udostępniały posty z prośbą o wszelkie sygnały na temat Patryka.