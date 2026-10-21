Już 25 października Port Lotniczy Bydgoszcz rozpocznie sezon zimowy, co oznacza zmiany w rejsach/ Fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

Nowe rejsy z bydgoskiego lotniska w sezonie zimowym. Będzie dodatkowe połączenie

Już 25 października Port Lotniczy Bydgoszcz rozpocznie sezon zimowy, co oznacza zmiany w rejsach/ Fot. Jarosław Wieprzycki
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Już 25 października Port Lotniczy Bydgoszcz rozpocznie sezon zimowy, co oznacza zmiany w rejsach. Wśród nich jest ta dotycząca ferii zimowych. Wtedy na podróżnych czeka niespodzianka w postaci dodatkowego połączenie do Egiptu.

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- Na wybranych trasach do Wielkiej Brytanii zwiększy się liczba rejsów (między innymi do Birmingham, Londynu i Bristolu) - mówi Valeria Romanchuk z Portu Lotniczego Bydgoszcz. - Połączenie z Warszawą będzie realizowane sześć razy w tygodniu w systemie: poranny wylot z Bydgoszczy i powrót ze stolicy wieczorem. W siatce pozostają również połączenia do Dublina, Alicante i czarterowe połączenie do Marsa Alam. Touroperator Join Up! Polska przygotował niespodziankę. Pasażerowie z kujawsko-pomorskiego będą mogli polecieć do egipskiej Hurghady. Wyloty zaplanowano na 13 oraz 20 lutego - dodaje.

Zimowa siatka połączeń z bydgoskiego lotniska

W sezonie zimowym irlandzka linia lotnicza Ryanair będzie realizować połączenia z Bydgoszczy na sześć europejskich lotnisk: Alicante, Birmingham, Bristol, Dublin, Londyn Stansted i Londyn Luton. Częstotliwość lotów na poszczególnych trasach będzie zróżnicowana w zależności od miesiąca.

  • Do Dublina samoloty latać będą w czwartki i niedziele, do Bristolu – w środy i soboty, a do Alicante – we wtorki i soboty.
  • Połączenia do Birmingham w styczniu będą trzy razy w tygodniu, w listopadzie - cztery, w marcu pięć, a w grudniu i lutym sześć razy w tygodniu.
Na przełomie grudnia i stycznia Ryanair zwiększy liczbę lotów do Dublina, Birmingham, Londynu Luton i Londynu Stansted oraz do Bristolu

Mówi Valeria Romanchuk
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: lotniskoBydgoszczRyanairPort Lotniczy Bydgoszczsiatka połączeńnowe połączeniebydgoskie lotnisko
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