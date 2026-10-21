„Morderstwo w filharmonii”. Znamy datę premiery filmu kręconego w Bydgoszczy [zwiastun]

Już 20 listopada w kinach w całej Polsce odbędzie się premiera filmu pt. „Morderstwo w filharmonii”. Sceny były kręcone w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Polskim Radiu PiK i Parku Kazimierza Wielkiego.

Za kolei tydzień pokazów prapremierowych w Bydgoszczy odbędzie się 8-15 listopada.



Akcja filmu osadzona została w latach 70. XX wieku. - To kryminał kameralny w stylu retro - mówił podczas kwietniowej konferencji prasowej reżyser Maciej Hydr. - To kryminał z elementami komedii - dodał.



W główną rolę kapitana Wróbla wcielił się Jarosław Boberek. W produkcji udział wzięli również m.in. Piotr Głowacki, Aleksandra Hamkało czy Bogdan Kalus.



