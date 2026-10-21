MKS Grudziądz miał okazję zmierzyć się z czołówką. Piłkarze ręczni plażowi rywalizowali w KME

Mistrz Polski w piłce ręcznej plażowej – MKS Alba Sphinx Grudziądz, zagrał w tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Europy. Drużyna ostatecznie zajęła dziewiąte miejsce, kończąc turniej z bilansem trzech zwycięstw i czterech porażek. Dla MKS-u była to przede wszystkim możliwość zebrania doświadczenia i sprawdzenia się na tle czołówki Starego Kontynentu.

Jakie konkretnie wnioski wyciągnął zespół? Wyróżnił je trener, Mateusz Orłowski. – Na pewno zobaczyliśmy, że trzeba utrzymywać stały poziom w obu setach i by wytrzymywać końcówki setów. W nich ważą się losy meczu. Mieliśmy swoje akcje na przełamanie, ale ich nie wykorzystywaliśmy – przyznał.



O doświadczeniach wyniesionych z turnieju opowiedział zawodnik Nikodem Rozwadowski. – Te kilka dni to było ogromne doświadczenie. Zdecydowanie czuliśmy różnicę poziomów. Chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony. Patrząc na to, że zagraliśmy po raz pierwszy w takich zmaganiach, dziewiąte miejsce to dobry wynik – stwierdził.



Rozmowy z Mateuszem Orłowskim i Nikodemem Rozwadowskim: