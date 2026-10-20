KH Energa Toruń wygrała na wyjeździe z Polonią Bytom 4:3/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Fatalny początek, świetna odpowiedź. KH Energa Toruń odwróciła mecz w Bytomiu

KH Energa Toruń wygrała na wyjeździe z Polonią Bytom 4:3/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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KH Energa Toruń wygrała na wyjeździe z Polonią Bytom 4:3. Torunianie po sześciu minutach przegrywali już 0:2, ale jeszcze przed pierwszą przerwą doprowadzili do remisu, a w trzeciej tercji przechylili spotkanie na swoją stronę.

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Początek należał do gospodarzy, którzy wykorzystali błędy toruńskiej defensywy i szybko zdobyli dwie bramki. KH Energa odpowiedziała jednak jeszcze w pierwszej tercji. Najpierw trafił Larionovs, a tuż przed przerwą wyrównał Arrak.

W drugiej tercji bramek nie było, choć Torunianie nadal częściej szukali gry w ofensywie. Decydujące ciosy zadali po przerwie. Napiórkowski dał gościom prowadzenie, a kilka minut później Hanzawa podwyższył na 4:2.

Polonia wróciła jeszcze do gry po trafieniu w przewadze pięciu na trzech, ale końcówkę KH Energa rozegrała już spokojnie i utrzymała korzystny wynik.

Polonia Bytom – KH Energa Toruń 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)
Bramki dla KH Energi: Larionovs (11), Arrak (20), Napiórkowski (45), Hanzawa (49)

Dyscyplina: hokej na lodzie
TAGI: KH Energa ToruńPolonia BytomTAURON Hokej Ligahokej na lodzieStalowe PiernikiChikara HanzawaRobert ArrakMateusz NapiórkowskiToruńBytomtop 4Puchar Polskihokej Toruń
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