Fatalny początek, świetna odpowiedź. KH Energa Toruń odwróciła mecz w Bytomiu

KH Energa Toruń wygrała na wyjeździe z Polonią Bytom 4:3. Torunianie po sześciu minutach przegrywali już 0:2, ale jeszcze przed pierwszą przerwą doprowadzili do remisu, a w trzeciej tercji przechylili spotkanie na swoją stronę.

Początek należał do gospodarzy, którzy wykorzystali błędy toruńskiej defensywy i szybko zdobyli dwie bramki. KH Energa odpowiedziała jednak jeszcze w pierwszej tercji. Najpierw trafił Larionovs, a tuż przed przerwą wyrównał Arrak.



W drugiej tercji bramek nie było, choć Torunianie nadal częściej szukali gry w ofensywie. Decydujące ciosy zadali po przerwie. Napiórkowski dał gościom prowadzenie, a kilka minut później Hanzawa podwyższył na 4:2.



Polonia wróciła jeszcze do gry po trafieniu w przewadze pięciu na trzech, ale końcówkę KH Energa rozegrała już spokojnie i utrzymała korzystny wynik.



Polonia Bytom – KH Energa Toruń 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

Bramki dla KH Energi: Larionovs (11), Arrak (20), Napiórkowski (45), Hanzawa (49)