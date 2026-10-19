W meczu 3. kolejki Mogilnianki przegrały u siebie z BKS-em ZGO Bielsko-Biała 0:3/fot. archiwum/Patryk Głowacki
Mogilno

Sokół wciąż bez punktów. BKS wygrał w Mogilnie, mecz przerwał groźny upadek Laak

W meczu 3. kolejki Mogilnianki przegrały u siebie z BKS-em ZGO Bielsko-Biała 0:3/fot. archiwum/Patryk Głowacki
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Sokół & Hagric Mogilno nadal czeka na pierwsze punkty w TAURON Lidze. W meczu 3. kolejki Mogilnianki przegrały u siebie z BKS-em ZGO Bielsko-Biała 0:3. Początek spotkania przyniósł też niepokojące sceny – Kertu Laak po niefortunnym lądowaniu opuściła boisko na noszach.

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Do urazu doszło już w pierwszym secie. Atakująca BKS-u źle wylądowała po jednej z akcji i przez dłuższą chwilę była opatrywana na parkiecie. Na razie nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Estonki.

Mimo straty jednej z podstawowych zawodniczek przyjezdne szybko przejęły inicjatywę. Mocna zagrywka utrudniała Sokołowi dokładne przyjęcie, a BKS skuteczniej kończył akcje. Dwie pierwsze partie zakończyły się wynikiem 25:19.

Najwięcej walki było w trzecim secie. Mogilanki potrafiły odrobić część strat i zbliżyć się do rywalek, ale nie zdołały przejąć prowadzenia. BKS wygrał 25:21 i zamknął spotkanie w trzech partiach.

Sokół & Hagric Mogilno – BKS ZGO Bielsko-Biała 0:3 (19:25, 19:25, 21:25)

Sokół po trzech kolejkach pozostaje bez punktu. Wcześniej przegrał z Radomką Radom 0:3 oraz Developresem Rzeszów 1:3.

Gdzie: Mogilno
Dyscyplina: siatkówka
TAGI: Sokół MogilnoSokół & Hagric MogilnoBKS ZGO Bielsko-BiałaTAURON Ligasiatkówka kobietMogilnoKertu LaakIga WasilewskaIris VosMartyna Podlaska3. kolejka TAURON Ligisiatkówka Mogilno
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