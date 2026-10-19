Zmarł Kazimierz Drejas, ceniony bydgoski malarz. Miał 89 lat

Nie żyje Kazimierz Drejas, autor charakterystycznych, pełnych psychologicznego napięcia obrazów, których bohaterką była postać kobieca.

Kazimierz Drejas kształcił się na uniwersytetach w Toruniu i w Krakowie. W swoim dorobku miał 36 wystaw indywidualnych, uczestniczył w 84 ekspozycjach zbiorowych polskich i zagranicznych. Twórczość artysty wyróżniała się mistrzowskim warsztatem i oszczędnością środków wyrazu.



Pogrzeb Kazimierza Drejasa odbędzie się we wtorek o godz. 14 na cmentarzu parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Rynkowskiej 5 w Bydgoszczy.



