Nie żyje Kazimierz Drejas/fot. Facebook/Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz

Zmarł Kazimierz Drejas, ceniony bydgoski malarz. Miał 89 lat

Nie żyje Kazimierz Drejas/fot. Facebook/Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
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Nie żyje Kazimierz Drejas, autor charakterystycznych, pełnych psychologicznego napięcia obrazów, których bohaterką była postać kobieca.

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Kazimierz Drejas kształcił się na uniwersytetach w Toruniu i w Krakowie. W swoim dorobku miał 36 wystaw indywidualnych, uczestniczył w 84 ekspozycjach zbiorowych polskich i zagranicznych. Twórczość artysty wyróżniała się mistrzowskim warsztatem i oszczędnością środków wyrazu.

Pogrzeb Kazimierza Drejasa odbędzie się we wtorek o godz. 14 na cmentarzu parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Rynkowskiej 5 w Bydgoszczy.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Kazimierz DrejasmalarzBydgoszcznie żyje
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