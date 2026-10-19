Kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda” i budowa czwartego kręgu Opery Nova [W dobrą stronę]

Tym razem nasz wóz transmisyjny przyjechał do Opery Nova w Bydgoszczy. Magda Jasińska zabrała Słuchaczy za kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda”, którego premiera w najbliższą sobotę.

Byliśmy w tajemnym wejściu dla artystów, po którym oprowadzał nas Piotr Karczewski, koordynator pracy artystycznej w operze.





- Widzowie teoretycznie nie mają tu wstępu. To są klatki schodowe, przeznaczone dla obsługi spektakli czy artystów biegających między zapadniami a sceną główną - mówi.Dowiedzieliśmy się również, ile kostiumów zostało uszytych na rzecz premiery musicalu.- Mamy dwie części główne spektaklu i w każdej jest ponad 80 osób, więc mnożąc to razy dwa i dodając jeszcze osoby, które będą w zapasie, to mamy ponad 200 kostiumów - mówi Emil Wysocki, autor strojów do „Piotrusia Pana i Wandy”.Nie mogło również zabraknąć Doroty Nowak, która zagra postać Wandy.Powiedziała, kim jest tytułowa bohaterka nowego musicalu Opery Nova.Pytaliśmy również o budowę czwartego kręgu. Prace trwają, dlatego minie jeszcze kilka miesięcy, zanim zostanie oddany do użytku.