Groził policjantowi śmiercią. Policjanci ze Strzelna zatrzymali 31-latka

W jednej z posesji przy ul. Placu Świętokrzyskiego w Strzelnie, gdzie nielegalnie miały przebywać pewne osoby, policjanci zastali pijanego 31-latka, mieszkańca powiatu mogileńskiego. Podczas legitymowania agresywnie się zachowywał, grożąć mundurowym nawet pozbawieniem życia.

Wszystko zaczęło się w miniony czwartek po południu. Agresor został ostatecznie zatrzymany i trafił do aresztu.



Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia policjantów i stosowania wobec jednego z nich gróźb pozbawienia życia. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.



Zgodnie z kodeksem karnym każdy, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej

do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej, podlega karze do trzech lat pozbawienia wolności. Za znieważenie policjantów grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.