„Tu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy Muzycznej”. Nowy podcast Polskiego Radia PiK!

Przed nami kolejna premiera. Co dwa tygodnie na naszej antenie i na kanale YouTube Polskiego Radia PiK będziemy publikować opowieści o nietuzinkowych muzykach związanych z Bydgoszczą.
- Pierwszy odcinek cyklu „Tu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy Muzycznej” w poniedziałek (19 października) o godz. 16.30 w Polskim Radiu PiK.
- Audycję przygotowuje Magdalena Gill.
Kogo poznamy bliżej w pierwszym odcinku nowego podcastu?
- Bohaterem pierwszego odcinka jest uznany dyrygent i kompozytor, wielka osobowość Jerzy Maksymiuk, który potrafił budzić muzyków o godz. 3 nad ranem, podczas prób w Bydgoszczy jeździł na wschód słońca do Gdańska, a dyrektor filharmonii ściągał go kiedyś na bydgoskim dworcu z lokomotywy - zapowiada Magdalena Gill.