„Tu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy Muzycznej”. Nowy podcast Polskiego Radia PiK!

Przed nami kolejna premiera. Co dwa tygodnie na naszej antenie i na kanale YouTube Polskiego Radia PiK będziemy publikować opowieści o nietuzinkowych muzykach związanych z Bydgoszczą.

Pierwszy odcinek cyklu „Tu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy Muzycznej” w poniedziałek (19 października) o godz. 16.30 w Polskim Radiu PiK.

Audycję przygotowuje Magdalena Gill.

Kogo poznamy bliżej w pierwszym odcinku nowego podcastu?



Bydgoska Filharmonia jako jedyna w Polsce posiada ogromną kolekcję dzieł sztuki, w tym ponad 200 rzeźb autorstwa znanych artystów plastyków. Większość tych dzieł związana jest z muzyką. Zdobią gmach, który aktualnie jest w remoncie, ale także bydgoską Dzielnicę Muzyczną, w tym pobliski Park Kochanowskiego. Każda z tych rzeźb to inna opowieść… Co dwa tygodnie przedstawiamy inną ciekawą postać związaną z tym muzycznym centrum Bydgoszczy.- Bohaterem pierwszego odcinka jest uznany dyrygent i kompozytor, wielka osobowość Jerzy Maksymiuk, który potrafił budzić muzyków o godz. 3 nad ranem, podczas prób w Bydgoszczy jeździł na wschód słońca do Gdańska, a dyrektor filharmonii ściągał go kiedyś na bydgoskim dworcu z lokomotywy - zapowiada Magdalena Gill.