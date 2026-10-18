Maestro Jerzy Maksymiuk i Magdalena Gill/Fot. Izabela Langner/arcghiwumPR PiK
LIFESTYLE

„Tu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy Muzycznej”. Nowy podcast Polskiego Radia PiK!

Maestro Jerzy Maksymiuk i Magdalena Gill/Fot. Izabela Langner/arcghiwumPR PiK
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Przed nami kolejna premiera. Co dwa tygodnie na naszej antenie i na kanale YouTube Polskiego Radia PiK będziemy publikować opowieści o nietuzinkowych muzykach związanych z Bydgoszczą.

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  • Pierwszy odcinek cyklu „Tu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy Muzycznej” w poniedziałek (19 października) o godz. 16.30 w Polskim Radiu PiK.
  • Audycję przygotowuje Magdalena Gill.
Bydgoska Filharmonia jako jedyna w Polsce posiada ogromną kolekcję dzieł sztuki, w tym ponad 200 rzeźb autorstwa znanych artystów plastyków. Większość tych dzieł związana jest z muzyką. Zdobią gmach, który aktualnie jest w remoncie, ale także bydgoską Dzielnicę Muzyczną, w tym pobliski Park Kochanowskiego. Każda z tych rzeźb to inna opowieść… Co dwa tygodnie przedstawiamy inną ciekawą postać związaną z tym muzycznym centrum Bydgoszczy.

Kogo poznamy bliżej w pierwszym odcinku nowego podcastu?

- Bohaterem pierwszego odcinka jest uznany dyrygent i kompozytor, wielka osobowość Jerzy Maksymiuk, który potrafił budzić muzyków o godz. 3 nad ranem, podczas prób w Bydgoszczy jeździł na wschód słońca do Gdańska, a dyrektor filharmonii ściągał go kiedyś na bydgoskim dworcu z lokomotywy - zapowiada Magdalena Gill.



TAGI: podcastpremieraPolskie Radio PiKTu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy MuzycznejmuzykaFilharmonia PomorskaJerzy Maksymiukmuzykamuzyk
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