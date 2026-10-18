Nowej przestrzeni artystycznej w Bydgoszczy patronuje Pola Negri. Pierwsza wystawa gotowa

Galeria 2B+L w houseboacie nad Brdą w Bydgoszczy zaprasza na ekspozycję pt. „Efemerydy" Anny Marii Kawczyńskiej.

Autorka ekspozycji studiuje malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



- Szykuję się do dyplomu i nadarzyła się okazja, żeby wystawić się w Bydgoszczy. To moja pierwsza indywidualna wystawa. Bardzo się cieszę, że udało się ją zorganizować - mówi Anna Maria Kawczyńska.



Wystawa nosi tytuł „Efemerydy".



- Tytuł nawiązuje do efemeryczności, do przemijalności ludzkiego ciała, jego ruchu, gestu. Powstał cykl malarski, ale również postanowiłam zrealizować fotografie, w których inspirowałam się chronofotografią, fotografią poklatkową - wyjaśnia artystka.



Wystawa będzie czynna w houseboacie 2B+L do 9 listopada.

Zwiedzanie jest możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 601 390 205.

Koordynatorem wydarzeń w housebocie La Mare Club, zatytułowanym Pola Negri, jest Józef „Żuk" Piwkowski.



- Jego wystrój nawiązuje do stylu sprzed wojny. Galerię 2B + L otwiera Ania, ale jest druga nowość - dołączyła do nas jako kurator Magdalena Sklepowicz - mówi Józef „Żuk" Piwkowski.





Więcej w relacji Bogumiły Wresiło - poniżej.