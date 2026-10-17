Młodzi mistrzowie mediacji spotkali się w Młynach Rothera w Bydgoszczy [zdjęcia]

Nie każdy spór musi kończyć się w sali sądowej - wiedzą o tym uczestnicy projektu „Mediacyjny Mastermind”. Uczniowie bydgoskich szkół spotkali się w piątek w Młynach Rothera w ramach Tygodnia Mediacji.

- Mediacja to porozumienie pomiędzy stronami, gdzie mediator nie ma rozstrzygnąć, kto ma rację, tylko ma pomóc się dogadać - tłumaczy jeden z uczestników.



Uczniowie szkół w Bydgoszczy musieli przygotować symulację mediacji rówieśniczej. - Nasza symulacja dotyczyła konfliktu między rówieśnikami - usłyszała nasza reporterka. - Pokłóciliśmy się o sprawdzian z matematyki, o to, że Kacper ściągał, a ja go przyłapałam na tym i nakablowałam do nauczycieli. Dwójka naszych następnych kolegów nas mediowała - dodają uczestnicy.



Była również symulacja mediacji między Czerwonym Kapturkiem a wilkiem z lasu.



Tegorocznymi zwycięzcami konkursu na symulację mediacji zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 40 i I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.