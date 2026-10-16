Koszmarny wypadek. Pijany kierowca potrącił ośmioro młodych ludzi niedaleko Tucholi [zdjęcia]

Auto wjechało w tył kolumny pieszej, w której szło ok. 90 nastolatków.

Do groźnego zdarzenia doszło w Wymysłowie koło Tucholi w czwartek (15 października) przed godziną 23. Pijany kierowca potrącił osiem osób. Trzy trafiły do szpitali. Najciężej ranny został przetransportowany śmigłowcem do grudziądzkiej lecznicy. Wiadomo, że ranni to uczestnicy zgrupowania oddziału przygotowania wojskowego, nastolatkowie w wieku od 14 do 17 lat. Młodzież wracała z wieczornych manewrów.



Kierowca został ujęty przez uczestników marszu i przekazany policji. Usłyszał już zarzuty.





- To 44-letni mieszkaniec gminy Tuchola. Kierował Seatem Ibizą, będąc w stanie nietrzeźwości i najechał na tył kolumny pieszej liczącej około 90 osób - powiedział Polskiemu Radiu PiK aspirant Tomasz Gac z tucholskiej policji.



