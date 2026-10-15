„Piękno mimo wszystko” - wsparcie dla kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym

Ewa Bujak i Joanna Gackowska wzięły udział w projekcie „Piękno mimo wszystko”, który wspiera kobiety w trakcie lub po leczeniu onkologicznym. Były m.in. zabiegi pielęgnacyjne, treningi personalne, fizjoterapia, spotkania ze stylistą i profesjonalna sesja zdjęciowa.

Jak mówi pomysłodawczyni akcji Dorota Rybarczyk, leczenie onkologiczne wiąże się z pogorszeniem stanu skóry, czy utratą włosów, więc chore potrzebują większego wsparcia kosmetologicznego niż przeciętne kobiety.



- Kosmetologia onkologiczna wpisuje się w nurt psychoonkologii, bo to, jak czujemy się z ciałem, jak postrzegamy siebie ma znaczenie nie tylko w chorobie nowotworowej, ale w każdej innej chorobie. Wygląd ma ogromne znaczenie w każdej sytuacji życiowej i bardzo mocno wpływa na psychikę - tłumaczy.



Dziś przypada Europejski i Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi.