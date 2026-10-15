O zdrowiu intymnie, ale nareszcie bez wstydu. „Siła kobieTY" w Bydgoszczy [program]

Jak zrozumieć swoje zdrowie i mądrze o nie dbać? Odpowiedzi szukały uczestniczki spotkania „Siła KobieTY" w Bydgoszczy. Z edukatorką zdrowia kobiet rozmawiały o regularnych badaniach i profilaktyce - między innymi w przypadku nowotworów ginekologicznych i raka piersi.

- My, kobiety, przez to, że nie rozmawiamy o zdrowiu intymnym , a dostajemy w trakcie życia różne diagnozy, poznajemy różne fakty, to z jednej strony wiemy dużo o zaawansowanych sprawach, a brakuje nam wiedzy na tematy zupełnie podstawowe lub dokładnie odwrotnie - mówiła prelegentka Aga Szuścik.





- Ja jestem wychowana w latach 90., więc to były takie lata, gdzie jednak życie i zdrowie intymne to były tematy tabu ...





- Mam 63 lata. Człowiek przychodzi na takie spotkanie i dowiaduje się tylu nowych rzeczy ...





- Jestem ogromną fanką Agnieszki (Szuścik - przyp. red.), śledzę ją w Internecie w zasadzie od czasu mojej diagnozy onkologicznej . Aż się łezka w oku kręci... - mówiły uczestniczki wydarzenia.

„Akcję siła KobieTY” organizuje „Gazeta Pomorska”. Spotkania będą się odbywać do końca października , w pięciu miastach naszego regionu.

Siła KobieTY 2026 w Kujawsko-Pomorskiem: