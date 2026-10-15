Aga Szuścik, edukatorka zdrowia kobiet/fot Natasza Trzebuchowska
Bydgoszcz

O zdrowiu intymnie, ale nareszcie bez wstydu. „Siła kobieTY" w Bydgoszczy [program]

Aga Szuścik, edukatorka zdrowia kobiet/fot Natasza Trzebuchowska
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Jak zrozumieć swoje zdrowie i mądrze o nie dbać? Odpowiedzi szukały uczestniczki spotkania „Siła KobieTY" w Bydgoszczy. Z edukatorką zdrowia kobiet rozmawiały o regularnych badaniach i profilaktyce - między innymi w przypadku nowotworów ginekologicznych i raka piersi.

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- My, kobiety, przez to, że nie rozmawiamy o zdrowiu intymnym, a dostajemy w trakcie życia różne diagnozy, poznajemy różne fakty, to z jednej strony wiemy dużo o zaawansowanych sprawach, a brakuje nam wiedzy na tematy zupełnie podstawowe lub dokładnie odwrotnie - mówiła prelegentka Aga Szuścik.

- Ja jestem wychowana w latach 90., więc to były takie lata, gdzie jednak życie i zdrowie intymne to były tematy tabu...

- Mam 63 lata. Człowiek przychodzi na takie spotkanie i dowiaduje się tylu nowych rzeczy...

- Jestem ogromną fanką Agnieszki (Szuścik - przyp. red.), śledzę ją w Internecie w zasadzie od czasu mojej diagnozy onkologicznej. Aż się łezka w oku kręci... - mówiły uczestniczki wydarzenia.


  • „Akcję siła KobieTY” organizuje „Gazeta Pomorska”. Spotkania będą się odbywać do końca października, w pięciu miastach naszego regionu.
Siła KobieTY 2026 w Kujawsko-Pomorskiem:
  • 26 października - Włocławek, Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13
  • 27 października - Grudziądz, Grudziądzki Inkubator Przedsiębiorczości, Aleja 23 Stycznia 46
  • 30 października - Toruń, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki OdNowa, ul. Gagarina 37A
  • Wszystkie spotkania rozpoczynają się o 17:30. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy:

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Relacja Nataszy Trzebuchowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: „Siła KobieTY"zdrowieintymneedukacjaAla Szuścikspotkaniakujawsko-pomorskieGazeta PomorskaBydgoszcz
Jak zrozumieć swoje zdrowie i mądrze o nie dbać? Odpowiedzi szukały uczestniczki spotkania „Siła KobieTY" w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska Na zdjęciu Alicja Polewska, redaktor naczelna Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego i Nowości Toruńskich/fot. Natasza Trzebuchowska Jak zrozumieć swoje zdrowie i mądrze o nie dbać? Odpowiedzi szukały uczestniczki spotkania „Siła KobieTY" w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska
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