O zdrowiu intymnie, ale nareszcie bez wstydu. „Siła kobieTY" w Bydgoszczy [program]

Jak zrozumieć swoje zdrowie i mądrze o nie dbać? Odpowiedzi szukały uczestniczki spotkania „Siła KobieTY" w Bydgoszczy. Z edukatorką zdrowia kobiet rozmawiały o regularnych badaniach i profilaktyce - między innymi w przypadku nowotworów ginekologicznych i raka piersi.
- „Akcję siła KobieTY” organizuje „Gazeta Pomorska”. Spotkania będą się odbywać do końca października, w pięciu miastach naszego regionu.
- 26 października - Włocławek, Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13
- 27 października - Grudziądz, Grudziądzki Inkubator Przedsiębiorczości, Aleja 23 Stycznia 46
- 30 października - Toruń, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki OdNowa, ul. Gagarina 37A
- Wszystkie spotkania rozpoczynają się o 17:30. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy: