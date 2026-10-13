Śledztwo w sprawie tragicznego finału interwencji policji na Błoniu przeniesiono do Szubina

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe wystąpiła do jednostki nadrzędnej o przeniesienie postępowania do innej jednostki ze względu na konieczność zachowania bezstronności. Bydgoscy prokuratorzy i policjanci na co dzień utrzymują bowiem kontakty służbowe w związku z prowadzonymi sprawami.

Prowadzenie śledztwa w sprawie interwencji policji w niedzielę w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelono 44-letniegiego mężczyznę, zostało przeniesione do Prokuratury Rejonowej w Szubinie — tak zdecydowała we wtorek bydgoska Prokuratura Okręgowa.



Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska w poniedziałek właściwa miejscowo Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe wszczęła śledztwo w kierunku art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.



Prokurator Adamska-Okońska podała też, że sekcję śmiertelnie postrzelonego mężczyzny zaplanowano na czwartek.



Zarówno prokuratura, jak i policja wcześniej informowały, że według wstępnych ustaleń nie doszło do nieprawidłowości w czasie interwencji funkcjonariuszy. Wszystkie szczegółowe okoliczności tragedii będą wyjaśniane w czasie śledztwa.





Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem na bydgoskim Osiedlu Błonie. Policjanci zostali wezwani w związku z tym, że w jednej z kamienic mężczyzna sam się okaleczał. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wezwali kolejne patrole, gdyż zastali agresywnie zachowującego się mężczyznę trzymającego nóż.