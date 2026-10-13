44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mężczyzna nie żyje/fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

Śledztwo w sprawie tragicznego finału interwencji policji na Błoniu przeniesiono do Szubina

44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mężczyzna nie żyje/fot. Jarosław Wieprzycki
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Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe wystąpiła do jednostki nadrzędnej o przeniesienie postępowania do innej jednostki ze względu na konieczność zachowania bezstronności. Bydgoscy prokuratorzy i policjanci na co dzień utrzymują bowiem kontakty służbowe w związku z prowadzonymi sprawami.

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Prowadzenie śledztwa w sprawie interwencji policji w niedzielę w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelono 44-letniegiego mężczyznę, zostało przeniesione do Prokuratury Rejonowej w Szubinie — tak zdecydowała we wtorek bydgoska Prokuratura Okręgowa.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska w poniedziałek właściwa miejscowo Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe wszczęła śledztwo w kierunku art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Prokurator Adamska-Okońska podała też, że sekcję śmiertelnie postrzelonego mężczyzny zaplanowano na czwartek.

Zarówno prokuratura, jak i policja wcześniej informowały, że według wstępnych ustaleń nie doszło do nieprawidłowości w czasie interwencji funkcjonariuszy. Wszystkie szczegółowe okoliczności tragedii będą wyjaśniane w czasie śledztwa.


  • Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem na bydgoskim Osiedlu Błonie. Policjanci zostali wezwani w związku z tym, że w jednej z kamienic mężczyzna sam się okaleczał. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wezwali kolejne patrole, gdyż zastali agresywnie zachowującego się mężczyznę trzymającego nóż.
  • Po jakimś czasie akcja przeniosła się na zewnątrz budynku. W pewnym momencie 44-latek ruszył w kierunku policjantów z nożem w ręku. Interweniująca funkcjonariuszka oddała jeden strzał z broni, raniąc agresora. Na miejscu była karetka pogotowia. Ratownicy od razu przystąpili do udzielania pomocy rannemu, a następnie przewieźli go do szpitala. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy
Gdzie: Bydgoszcz
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