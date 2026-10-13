Wojewoda odwołał obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. Prezydenckie medale nie dotarły na czas [wideo]

Problem wydłużających się „medalowych" procedur wojewoda kujawsko-pomorski zgłaszał Kancelarii Prezydenta RP już w maju. Wtedy chodziło o opóźnienia w rozpatrywaniu przyznania odznaczeń dla małżonków jubilatów, którzy zbyt długo czekać nie mogą z uwagi na sędziwy wiek. Teraz temat dotyczy ratowników medycznych.

„Dziś obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego, ale medale przyznawane przez

Prezydenta RP, które miały być wyrazem uznania dla ratowników za ich służbę nie dotarły na czas. W konsekwencji zaplanowane na dziś wojewódzkie obchody zostały odwołane. Tegoroczna uroczystość miała mieć szczególny wymiar, miała odbyć się w dwudziestą rocznicę uchwalenia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym." - napisał w komunikacie wojewoda Michał Sztybel.



Uhonorowani mieli być ludzie zaangażowani w tworzenie i sprawne funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. Medale za Długoletnią Służbę miało otrzymać 25 ratowników medycznych: 11 osób – medale złote, 10 – srebrne, a 4 – brązowe.



Jak podkreśla wojewoda, wnioski o nadanie odznaczeń zostały złożone już kilka miesięcy temu.



„Mimo to Prezydent RP nie nadał medali przed terminem zaplanowanej uroczystości. To rozczarowująca sytuacja. Za każdym wnioskiem stoi człowiek, jego zaangażowanie, lata pracy i zasługi. Odznaczenia państwowe powinny być wręczane w sposób, który pozwala godnie uhonorować wyróżnione osoby, szczególnie podczas tak ważnych wydarzeń."



Wojewoda przypomina, że problem wydłużających się procedur nie dotyczy wyłącznie ratowników medycznych.



„Wcześniej zwracałem się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o

przyspieszenie przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W

województwie kujawsko-pomorskim czas oczekiwania na zakończenie tej procedury wcześniej wynosił około 14 miesięcy, mimo że Urząd przygotowywał i przekazywał dokumenty do Kancelarii Prezydenta RP średnio w ciągu 30 dni. Od początku roku 2026

złożono 1876 wniosków. Na początku października do odbioru przygotowanych było 398

medali dla jubilatów. Aktualnie Kancelaria Prezydenta rozpatruje wnioski z kwietnia i

maja 2025 r."



W obu przypadkach samorząd i administracja wojewódzka podejmują działania, by

przygotować dokumentację i sprawnie przeprowadzić etapy procedury pozostające w

ich kompetencjach. Ostateczne nadanie odznaczeń należy jednak do Prezydenta RP.



„Apeluję o usprawnienie procesu przyznawania odznaczeń państwowych i ograniczenie opóźnień. Medale to nie tylko symboliczne wyróżnienia. To wyraz szacunku dla wieloletniej służby, poświęcenia i życiowego dorobku. Osoby, które zasłużyły na takie uznanie, powinny otrzymywać je na czas, a uroczystości organizowane z myślą o ich uhonorowaniu powinny odbywać się zgodnie z planem." - kończy wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel.



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