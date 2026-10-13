LM: Puchaczy lepszy od Nowaka i Kubiaka. Porażki Zielińskiego i Skórasia [wyniki wtorkowych meczów]

Rozpoczęła się 2. kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Z perspektywy polskiego kibica doszło m.in. do starcia dwóch ekip z Polakami w składzie – Sabah Baku pokonało Slavię Praga. Powodów do radości nie miały pozostałe zespoły, w których grają „biało-czerwoni”. Porażkę zanotował Inter oraz RC Lens. Z faworytów punkty stracił Bayern Monachium.

Wyniki:



Sabah Baku – Slavia Praga 2:0 (0:0)

Bramki: Parris (49), Mickels (88)



Tymoteusz Puchacz (Sabah) rozegrał całe spotkanie, Wiktor Nowak (Slavia) grał od 62. minuty, Oskar Kubiak (Slavia) grał od 76. minuty.



Inter – Club Brugge 3:4 (1:1)

Bramki: Martinez (44, 81), Bonny (90+3) – Tresoldi (30 – rzut karny, 63, 74), Vermant (87)



Piotr Zieliński (Inter) grał do 88. minuty



RC Lens – Sporting CP 0:2 (0:1)

Bramki: Suarez (22), Doumbia (74)



Michał Skóraś (Lens) grał do 68. minuty.



Viking – Bayern Monachium 3:3 (2:0)

Bramki: Stensness (2), Christiansen (38), H. Haugen (90) – Kane (54 – rzut karny, 60), Diaz (71)



Galatasaray – Barcelona 1:4 (1:1)

Bramki: Batrakov (28) – Cancelo (43), Lopez (50), Gordon (53), Adeyemi (65)



Villarreal – Napoli 3:1 (2:1)

Bramki: Mikautadze (23), Mourino (26), Oluwaseyi (86) – Rrahmani (8)



RB Lipsk – PSV 1:0 (0:0)

Bramka: Gruda (75)



Atletico Madryt – Manchester United 2:0 (1:0)

Bramki: Barrios (1), Lookman (79)



Arsenal – Lille 3:0 (0:0)

Bramki: Timber (64), Eze (67), Saka (71)

