LM: Puchaczy lepszy od Nowaka i Kubiaka. Porażki Zielińskiego i Skórasia [wyniki wtorkowych meczów]

Inter Piotra Zielińskiego z niespodziewaną porażką/fot. PAP/EPA/Daniel Dal Zennaro
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Inter Piotra Zielińskiego z niespodziewaną porażką/fot. PAP/EPA/Daniel Dal Zennaro
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Rozpoczęła się 2. kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Z perspektywy polskiego kibica doszło m.in. do starcia dwóch ekip z Polakami w składzie – Sabah Baku pokonało Slavię Praga. Powodów do radości nie miały pozostałe zespoły, w których grają „biało-czerwoni”. Porażkę zanotował Inter oraz RC Lens. Z faworytów punkty stracił Bayern Monachium.

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Wyniki:

Sabah Baku – Slavia Praga 2:0 (0:0)
Bramki: Parris (49), Mickels (88)

Tymoteusz Puchacz (Sabah) rozegrał całe spotkanie, Wiktor Nowak (Slavia) grał od 62. minuty, Oskar Kubiak (Slavia) grał od 76. minuty.

Inter – Club Brugge 3:4 (1:1)
Bramki: Martinez (44, 81), Bonny (90+3) – Tresoldi (30 – rzut karny, 63, 74), Vermant (87)

Piotr Zieliński (Inter) grał do 88. minuty

RC Lens – Sporting CP 0:2 (0:1)
Bramki: Suarez (22), Doumbia (74)

Michał Skóraś (Lens) grał do 68. minuty.

Viking – Bayern Monachium 3:3 (2:0)
Bramki: Stensness (2), Christiansen (38), H. Haugen (90) – Kane (54 – rzut karny, 60), Diaz (71)

Galatasaray – Barcelona 1:4 (1:1)
Bramki: Batrakov (28) – Cancelo (43), Lopez (50), Gordon (53), Adeyemi (65)

Villarreal – Napoli 3:1 (2:1)
Bramki: Mikautadze (23), Mourino (26), Oluwaseyi (86) – Rrahmani (8)

RB Lipsk – PSV 1:0 (0:0)
Bramka: Gruda (75)

Atletico Madryt – Manchester United 2:0 (1:0)
Bramki: Barrios (1), Lookman (79)

Arsenal – Lille 3:0 (0:0)
Bramki: Timber (64), Eze (67), Saka (71)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: liga mistrzówpiłka nożnasabah bakutymoteusz puchaczinterpiotr zielińskislavia pragawiktor nowakoskar kubiaklensmichał skóraś
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