Noteć Inowrocław wygrała, ale rywal postawił twarde warunki. Trzecie zwycięstwo w sezonie

Inowrocławscy koszykarze pokonali Starogard Gdański 85:80. Mecz był zacięty, mimo to zawodnicy Noteci nie wypuścili z rąk minimalnego prowadzenia, na które wyszli pod koniec drugiej kwarty.

Zaznaczmy, że po pierwszej części spotkania to koszykarze z województwa pomorskiego prowadzili. W kolejnej odsłonie meczu Inowrocławianie dogonili przeciwnika, a nawet zdołali zyskać przewagę jednego punktu, akurat na koniec kwarty. Później konsekwentnie podwyższali prowadzenie.



Nieco bardziej nerwowi musieli być kibice Noteci w ostatniej części starcia, kiedy przewaga gospodarzy zaczęła powoli topnieć. Z pewnością odetchnęli z ulgą, gdy wybrzmiał ostatni dźwięk syreny, a na tablicy był wynik korzystny dla koszykarzy z regionu.



To trzecia wygrana Inowrocławian w tym sezonie PZKosz 1. Ligi Mężczyzn.



KSK Qemetica Noteć Inowrocław – SKS Fulimpex Starogard Gdański 85:80 (22:27, 24:18, 20:11, 19:24)



