Premier Donald Tusk/fot. PAP/Radek Pietruszka
KRAJ I ŚWIAT

Policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi i planował na niego atak

Premier Donald Tusk/fot. PAP/Radek Pietruszka
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Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował w serwisie X, że mężczyzna, który planował zamach na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza został zatrzymany przez policję.

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Przypomnijmy, zgłoszenie w sprawie planowanego zamachu zostało przez służby odebrane w nocy. Trafiło na skrzynkę Służby Ochrony Państwa, potem zostało przekazane policji.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział na konferencji prasowej, że takich gróźb pojawia się coraz więcej. Podkreślił, że służby traktują tę sprawę bardzo poważnie. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w TVN24, że „dzisiejszy (niedziela 11 października) sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu”.

Przed południem w związku z tą informacją w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: Policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego.

TAGI: Donald TuskpremierWładysław Kosiniak-Kamyszzamachatakpolicjazatrzymanie
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