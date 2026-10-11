IV liga: Tłuchowia wykorzystała potknięcie Unii. Pogoń tuż za liderami [wyniki 11. kolejki]

Tłuchowia Tłuchowo utrzymała prowadzenie w kujawsko-pomorskiej IV lidze. W 11. kolejce wygrała na wyjeździe z Victorią Czernikowo 3:1, a dotychczasowy współlider – Unia Solec Kujawski – przegrał 3:4 z Cuiavią Inowrocław. Oba zespoły mają po 27 punktów, a zaledwie jedno „oczko” mniej ma Pogoń Mogilno.
Wyniki 11. kolejki:
Rawys Raciąż – Pogoń Mogilno 1:3
Pomorzanin Toruń – Start Pruszcz 2:2
Skrwa Skrwilno – Lech Rypin 4:0
Noteć Gębice – Łokietek Brześć Kujawski 1:4
Cuiavia Inowrocław – Unia Solec Kujawski 4:3
Victoria Czernikowo – Tłuchowia Tłuchowo 1:3
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Wisła Dobrzyń nad Wisłą 1:4
Sparta Brodnica – Unia Wąbrzeźno 1:2
Kujawiak Kowal – Mustang Ostaszewo 2:1
Czołówka tabeli kujawsko-pomorskiej IV ligi:
1. Tłuchowia Tłuchowo – 27 pkt
2. Unia Solec Kujawski – 27 pkt
3. Pogoń Mogilno – 26 pkt
4. Unia Wąbrzeźno – 24 pkt
5. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 22 pkt
6. Sparta Brodnica – 18 pkt
7. Kujawiak Kowal – 18 pkt