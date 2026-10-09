Metalkas Pałac Bydgoszcz wygrał pierwszy mecz w tym sezonie/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Pałac rozbił Stal Mielec. Bydgoszczanki z kolejnymi punktami w TAURON Lidze

Metalkas Pałac Bydgoszcz wygrał pierwszy mecz w tym sezonie/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Metalkas Pałac Bydgoszcz odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie TAURON Ligi Kobiet. Bydgoszczanki w drugiej kolejce pokonały na wyjeździe ITA TOOLS Stal Mielec 3:0 i mają już cztery punkty w tabeli.

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Pałac od początku wyglądał na zespół pewniejszy i lepiej poukładany. Pierwszego seta Bydgoszczanki wygrały 25:22, a w drugiej partii całkowicie przejęły kontrolę nad spotkaniem. Stal miała duże problemy ze skończeniem ataków, a Pałac wykorzystał słabszy moment rywalek i zwyciężył aż 25:14.

Najbardziej wyrównana była trzecia partia. W końcówce gospodynie, przy zagrywce Matyldy Grabowskiej, zdobyły pięć punktów z rzędu i wróciły do gry. Był to jednak ich najlepszy, a zarazem ostatni mocniejszy fragment tego spotkania. Pałac opanował sytuację i wygrał seta 25:23, zamykając mecz w trzech partiach.

ITA TOOLS Stal Mielec – Metalkas Pałac Bydgoszcz 0:3 (22:25, 14:25, 23:25)

Dyscyplina: siatkówka
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