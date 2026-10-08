Atak 15-letniego nożownika w szkole pod Wyszkowem. Nie żyje 37-letnia kobieta

15-latek zranił trzy osoby w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny w powiecie wyszkowskim. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły.

Dyrektor placówki Krzysztof Ochmański, który obezwładnił nastolatka, powiedział Polskiemu Radiu RDC, że sprawca miał ze sobą 3 noże.



- Wybiegł i ranił woźną. Krzyk usłyszałem, ale jak wybiegłem na korytarz to niestety nie widziałem, co się stało, bo był pusty korytarz, a on dotykał klamki drzwi i zwrócił się w moją stronę z rękami do góry. Zranił mnie tylko ostrzem noża takiego dłuższego, bo on miał trzy noże i uderzył mnie trzonkiem noża i w tym czasie już jakoś to opanowałem. Wyrwał mi się na chwilę i dopiero wtedy skojarzyłem, że to jest prawdziwy nóż. No tyle mogę powiedzieć. Może za dużo nie wiem - relacjonuje dyrektor placówki.



Oprócz woźnej i dyrektora nastolatek zranił też nauczycielkę. Był absolwentem szkoły.