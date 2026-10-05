„Pomoc publiczna dla fabryki ciężarówek w Polsce niezgodna z unijnym prawem”

Komisja Europejska uznała, że plan Polski dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.
- Chodzi o postępowanie wyjaśniające wszczęte w lipcu 2025 r.
- KE sprawdzała, czy Polska miała prawo przyznać 116 mln zł (26 mln euro) pomocy publicznej na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach.
- Większość wsparcia - 105,6 mln zł - ma formę zwolnienia z podatku CIT.
Według niego Polska nie wykazała, iż proponowana pomoc ograniczała się do niezbędnego minimum, a zatem nie była ona proporcjonalna.