KE: pomoc publiczna Polski dla fabryki MAN w Niepołomicach niezgodna z prawem Unii/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne
KRAJ I ŚWIAT

„Pomoc publiczna dla fabryki ciężarówek w Polsce niezgodna z unijnym prawem”

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Komisja Europejska uznała, że plan Polski dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

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  • Chodzi o postępowanie wyjaśniające wszczęte w lipcu 2025 r.
  • KE sprawdzała, czy Polska miała prawo przyznać 116 mln zł (26 mln euro) pomocy publicznej na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach.
  • Większość wsparcia - 105,6 mln zł - ma formę zwolnienia z podatku CIT.
- Zgromadzony materiał dowodowy nie wskazywał na to, by bez tego wsparcia spółka MAN zdecydowała się na inwestycję w innej lokalizacji - poinformowała KE w komunikacie.

Według niego Polska nie wykazała, iż proponowana pomoc ograniczała się do niezbędnego minimum, a zatem nie była ona proporcjonalna.

- Ponieważ wsparcie publiczne nie wywarło rzeczywistego efektu zachęty — jako że nie skłoniło skutecznie spółki MAN Trucks do inwestycji w konkretnym regionie (województwie małopolskim) - a ponadto jego wysokość nie była proporcjonalna, pomoc ta jest niezgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. W związku z tym Polska nie może tej pomocy udzielić - podała KE.

TAGI: Unia Europejskapomoc publicznawsparcie finansoweKomisja EuropejskaFabrykaMANfabryka ciężarówekNiepołomice
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