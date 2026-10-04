Pres Grupa Deweloperska Toruń obroniła we Wrocławiu mistrzostwo Polski!

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń po raz drugi z rzędu najlepsi w PGE Ekstralidze. Torunianie wygrali rewanżowy finał z BETARD Spartą Wrocław 46:44, a cały dwumecz aż 101:79. Złoty medal zapewnili sobie już po 10. biegu.

Po zwycięstwie 55:35 na Motoarenie zespół Piotra Barona miał komfortową zaliczkę, ale we Wrocławiu nie zamierzał jedynie jej bronić. Torunianie od początku jechali bardzo skutecznie i po pierwszej serii prowadzili różnicą sześciu punktów.



Duży udział w świetnym początku miał Antoni Kawczyński. 18-latek w trzech pierwszych startach zdobył siedem punktów i bonus. Po 10. wyścigu PRES prowadził 32:28 i stało się jasne, że Sparta nie jest już w stanie odrobić strat z pierwszego finału.



BETARD Sparta Wrocław – PRES Grupa Deweloperska Toruń 44:46 (79:101)



BETARD Sparta Wrocław:

Artiom Łaguta 16+1 (3,3,3,3,3,1*)

Brady Kurtz 14 (2,2,2,3,3,2)

Daniel Bewley 8+2 (0,2*,3,1,2*)

Maciej Janowski 3 (2,1,0,0)

Mikkel Andersen 3 (2,0,0,1)

Marcel Kowolik 0 (0,0,0,0,0)

Nikodem Mikołajczyk – NS



PRES Grupa Deweloperska Toruń:

Robert Lambert 11+1 (1,3,1*,3,3)

Emil Sajfutdinow 8+1 (3,2,2,1*,0)

Antoni Kawczyński 7+1 (3,3,1*,0)

Mikkel Michelsen 7 (1,0,3,2,1)

Norick Bloedorn 6 (2,1,1,2)

Patryk Dudek 4+1 (1*,1,2,0,-)

Mikołaj Duchiński 3+1 (1,0,2*)

Bartosz Derek – NS