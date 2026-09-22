Jak ma wyglądać i na co musi być gotowy „Samorząd Przyszłości”? Eksperci debatują w Toruniu
Cyberzagrożenia, demografia i blackouty - to ważne tematy podczas ogólnopolskiej konferencji „Samorząd Przyszłości”.
Program skupia się na bezpieczeństwie, energetyce, AI, technologiach i demografii.
- Kiedyś patrzyliśmy na przyszłość z myślą o rozwoju nowych technologii, w kontekście samorządów myśleliśmy o unowocześnianiu infrastruktury dla petentów. Samorząd jawił nam się jako miejsce, w którym sprawnie, wręcz bezobsługowo będziemy załatwiali swoje sprawy - my jako petenci, jako mieszkańcy. Dziś bardziej nacisk kładziemy na integrację - mówi Marek Kaliszek, organizator wydarzenia.
- Trzydniowa III edycja ogólnopolskiej konferencji „Samorząd Przyszłości” potrwa do środy (23 września).
- Jest organizowana we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.