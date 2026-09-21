Jechał rowerem przez park, gdy zaatakowały go trzy osoby. Jest akt oskarżenia

2026-09-21, 09:45  DW
Jechał rowerem przez park, gdy zaatakowały go trzy osoby /fot. Pixabay

Jechał rowerem przez park, gdy zaatakowały go trzy osoby /fot. Pixabay

Mężczyzna został pobity w Parku Miejskim w Szubinie. Dwóch młodych mężczyzn i kobieta mieli kopać go po twarzy - wynika z aktu oskarżenia.

Drastyczne sceny rozegrały się 10 września.

- Pokrzywdzony przejeżdżał rowerem obok grupy młodych osób. Doszło pomiędzy nimi do zatargu, w efekcie dwóch mężczyzn i kobieta pobili go, m.in. uderzając kilkakrotnie w górne części ciała i kopiąc po twarzy - relacjonuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Mężczyzna trafił do szpitala ze złamaną kością twarzoczaszki i licznymi stłuczeniami.

Laura B., Oskar K. i Dariusz K. odpowiedzą za udział w pobiciu, zagrażającemu utratą życia człowieka i o to, że działali wspólnie, w porozumieniu.

- Ponadto Dariusz K. – zidentyfikowany jako najbardziej agresywny uczestnik zdarzenia – usłyszał dodatkowe zarzuty: spowodowania w tym samym dniu obrażeń ciała u innego pokrzywdzonego oraz kierowania gróźb karalnych wobec innych osób w tygodniu poprzedzającym zdarzenie - mówi Agnieszka Adamska-Okońska.

Podejrzani złożyli wyjaśnienia, a najagresywniejszy z nich trafił do aresztu na 3 miesiące.

- Wobec Laury B. i Oskara K. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonym - przekazuje Agnieszka Adamska-Okońska.

Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

Region

Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w Nowem pod Świeciem - dowiedziało się Polskie Radio PiK

Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w Nowem pod Świeciem - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-09-21, 14:00
W Radzyniu Chełmińskim mieszkańcy odwołali burmistrza. Zapytaliśmy, dlaczego

W Radzyniu Chełmińskim mieszkańcy odwołali burmistrza. Zapytaliśmy, dlaczego

2026-09-21, 13:42
Jakub Wiech: Mamy deficyt mocy rafineryjnych. Niewykluczone, że zapłacimy 10 złotych za litr

Jakub Wiech: Mamy deficyt mocy rafineryjnych. Niewykluczone, że zapłacimy 10 złotych za litr

2026-09-21, 13:00
Wypatrzył znajomego z samochodu. Zatrzymał się i ruszył na niego z maczetą

Wypatrzył znajomego z samochodu. Zatrzymał się i ruszył na niego z maczetą

2026-09-21, 12:41
Jechał dwa razy szybciej niż pozwalały przepisy. Pirat drogowy stracił prawo jazdy

Jechał dwa razy szybciej niż pozwalały przepisy. Pirat drogowy stracił prawo jazdy

2026-09-21, 12:13
Nie żyje kobieta potrącona przez ciężarówkę. Do wypadku doszło, gdy była na chodniku

Nie żyje kobieta potrącona przez ciężarówkę. Do wypadku doszło, gdy była na chodniku

2026-09-21, 11:32
Most we Włocławku będzie zamykany na noc w związku z remontem

Most we Włocławku będzie zamykany na noc w związku z remontem

2026-09-21, 11:24
Rodzice walczą o małą szkołę podstawową w Borach Tucholskich. Spotkali się z wójtem gminy Osie

Rodzice walczą o małą szkołę podstawową w Borach Tucholskich. Spotkali się z wójtem gminy Osie

2026-09-21, 10:34
Wyczekany sukces żużlowej Abramczyk Polonii Bydgoszcz. I co dalej [Rozmowa Dnia]

Wyczekany sukces żużlowej Abramczyk Polonii Bydgoszcz. I co dalej? [„Rozmowa Dnia”]

2026-09-21, 08:56

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę