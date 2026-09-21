Jechał rowerem przez park, gdy zaatakowały go trzy osoby. Jest akt oskarżenia

2026-09-21, 09:45 DW

Jechał rowerem przez park, gdy zaatakowały go trzy osoby /fot. Pixabay

Mężczyzna został pobity w Parku Miejskim w Szubinie. Dwóch młodych mężczyzn i kobieta mieli kopać go po twarzy - wynika z aktu oskarżenia.

Drastyczne sceny rozegrały się 10 września.



- Pokrzywdzony przejeżdżał rowerem obok grupy młodych osób. Doszło pomiędzy nimi do zatargu, w efekcie dwóch mężczyzn i kobieta pobili go, m.in. uderzając kilkakrotnie w górne części ciała i kopiąc po twarzy - relacjonuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy



Mężczyzna trafił do szpitala ze złamaną kością twarzoczaszki i licznymi stłuczeniami.



Laura B., Oskar K. i Dariusz K. odpowiedzą za udział w pobiciu, zagrażającemu utratą życia człowieka i o to, że działali wspólnie, w porozumieniu.



- Ponadto Dariusz K. – zidentyfikowany jako najbardziej agresywny uczestnik zdarzenia – usłyszał dodatkowe zarzuty: spowodowania w tym samym dniu obrażeń ciała u innego pokrzywdzonego oraz kierowania gróźb karalnych wobec innych osób w tygodniu poprzedzającym zdarzenie - mówi Agnieszka Adamska-Okońska.



Podejrzani złożyli wyjaśnienia, a najagresywniejszy z nich trafił do aresztu na 3 miesiące.



- Wobec Laury B. i Oskara K. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonym - przekazuje Agnieszka Adamska-Okońska.



Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.