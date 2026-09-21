Utrudnienia dla kierowców w Grudziądzu. Zamiast mostem, lepiej jechać autostradą
W związku z remontem jezdni na moście przez Wisłę w Grudziądzu wprowadzono ruch wahadłowy. Lista utrudnień jest długa, bo rozpoczynają się w Grudziądzu ważne prace drogowe.
Drogowcy radzą, by korzystać z alternatywnego dojazdu do miasta autostradą A1. Remont mostu potrwa do 2 października.
21 września w Grudziądzu rozpoczynają się inne prace drogowe
Od godzin porannych ul. Droga Łąkowa między ul. Chełmińską a ul. gen. Józefa Hallera jest zamknięta dla pojazdów. W związku z naprawą konstrukcji wiaduktów zostaną wprowadzone objazdy. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do odwołania. Prace dotyczą doraźnej naprawy dźwigarów, czyli elementów nośnych konstrukcji wiaduktów.
Objazdy na czas remontu konstrukcji wiaduktów
- Kierowcy jadący od strony Dolnej Grupy ul. Gdyńską (DK 16) w kierunku Trasy Średnicowej (DK 16/DK 55) skorzystają z objazdu: ul. Chełmińska (DW 498) - ul. Bydgoska - ul. gen. Józefa Hallera (DW 534) - ul. Droga Łąkowa (DK 16).
- Kierowcy jadący ul. Droga Łąkowa (DK 16) od strony Trasy Średnicowej (DK 16/DK 55) w kierunku ul. Gdyńskiej (DK 16) i Dolnej Grupy skorzystają z objazdu: ul. gen. Józefa Hallera (DW 534) - ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - ul. Pruszyńskiego - ul. Bydgoska - ul. Chełmińska (DW 498).
Od rana, 21 września, odcinek ul. dr. Ludwika Rydygiera od ul. Warszawskiej do wjazdu na teren Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego będzie zamknięty dla pojazdów. Kierowcy dojadą do szpitala objazdem przez ul. Miłoleśną i ul. Skowronkową. Zmienią się również trasy i rozkłady jazdy autobusów linii 3, 8, 17, 18 i 21. Linia 17 nie będzie obsługiwać szpitala.
- Linie 3, 8, 18 i 21 - kursy do szpitala i z powrotem - będą realizowane przez ul. Miłoleśną.
- Linia 17 - autobusy nie będą obsługiwać szpitala. Pojadą ul. Warszawską do ul. Jaskółczej, bez wjazdu w ul. Rydygiera.
- Autobusy obsługujące szpital, jadące zarówno w kierunku centrum, jak i z centrum, będą korzystać z tymczasowego przystanku zlokalizowanego w miejscu obecnego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami.