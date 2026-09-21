Utrudnienia dla kierowców w Grudziądzu. Zamiast mostem, lepiej jechać autostradą

2026-09-21, 07:32  Marcin Doliński/DW
Przy Regionalnym Specjalistycznym Szpitalu w Grudziądzu wprowadzono zmianę organizacji ruchu/fot. bieganski.org

Przy Regionalnym Specjalistycznym Szpitalu w Grudziądzu wprowadzono zmianę organizacji ruchu/fot. bieganski.org

W związku z remontem jezdni na moście przez Wisłę w Grudziądzu wprowadzono ruch wahadłowy. Lista utrudnień jest długa, bo rozpoczynają się w Grudziądzu ważne prace drogowe.

Drogowcy radzą, by korzystać z alternatywnego dojazdu do miasta autostradą A1. Remont mostu potrwa do 2 października.

21 września w Grudziądzu rozpoczynają się inne prace drogowe

Od godzin porannych ul. Droga Łąkowa między ul. Chełmińską a ul. gen. Józefa Hallera jest zamknięta dla pojazdów. W związku z naprawą konstrukcji wiaduktów zostaną wprowadzone objazdy. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do odwołania. Prace dotyczą doraźnej naprawy dźwigarów, czyli elementów nośnych konstrukcji wiaduktów.

Objazdy na czas remontu konstrukcji wiaduktów

  • Kierowcy jadący od strony Dolnej Grupy ul. Gdyńską (DK 16) w kierunku Trasy Średnicowej (DK 16/DK 55) skorzystają z objazdu: ul. Chełmińska (DW 498) - ul. Bydgoska - ul. gen. Józefa Hallera (DW 534) - ul. Droga Łąkowa (DK 16).
  • Kierowcy jadący ul. Droga Łąkowa (DK 16) od strony Trasy Średnicowej (DK 16/DK 55) w kierunku ul. Gdyńskiej (DK 16) i Dolnej Grupy skorzystają z objazdu: ul. gen. Józefa Hallera (DW 534) - ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - ul. Pruszyńskiego - ul. Bydgoska - ul. Chełmińska (DW 498).
Objazd do szpitala i zmiany w kursowaniu pięciu linii autobusowych

Od rana, 21 września, odcinek ul. dr. Ludwika Rydygiera od ul. Warszawskiej do wjazdu na teren Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego będzie zamknięty dla pojazdów. Kierowcy dojadą do szpitala objazdem przez ul. Miłoleśną i ul. Skowronkową. Zmienią się również trasy i rozkłady jazdy autobusów linii 3, 8, 17, 18 i 21. Linia 17 nie będzie obsługiwać szpitala.

- Czasowa organizacja ruchu jest związana z kolejnym etapem przebudowy ul. Rydygiera i będzie obowiązywać do odwołania - informuje grudziądzki ratusz.

Dojazd do szpitala w Grudziądzu

Dla kierowców jadących ul. Warszawską - od strony Rypina i od centrum - wyznaczono wspólną trasę objazdu: ul. Miłoleśna - ul. Skowronkowa - nowo wybudowany odcinek ul. dr Ludwika Rydygiera. Wyjazd z terenu szpitala będzie odbywał się drogami wewnętrznymi szpitala, a następnie w kierunku Solanek i ul. Warszawskiej.

Zmiany w komunikacji autobusowej

Od 21 września zmienią się trasy przejazdu linii 3, 8, 17, 18 i 21.
  • Linie 3, 8, 18 i 21 - kursy do szpitala i z powrotem - będą realizowane przez ul. Miłoleśną.
  • Linia 17 - autobusy nie będą obsługiwać szpitala. Pojadą ul. Warszawską do ul. Jaskółczej, bez wjazdu w ul. Rydygiera.
  • Autobusy obsługujące szpital, jadące zarówno w kierunku centrum, jak i z centrum, będą korzystać z tymczasowego przystanku zlokalizowanego w miejscu obecnego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami.

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