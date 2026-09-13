Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń kulinarnym sercem regionu

Toruński Festiwal Smaków trwa w najlepsze. /fot. Mariusz Luda
Wydarzenie przyciąga miłośników kuchni historycznej, tradycyjnych produktów oraz smaków regionalnych – rozpoczął się Toruński Festiwal Smaków. Do niedzieli teren Muzeum Etnograficznego jest sercem kulinarnym regionu.
- Program jest bogaty i atrakcyjny. Mamy, ogólnie mówiąc, całą serię zajęć dla dzieci, warsztatów, pokazów kulinarnych i i degustacji. Takich, które nawiązują do historii, przyszłości i regionu, bo takim hasłem przewodnim jest nasze jedzenie swojskie i światowe. W programie mamy także wycieczkę i warsztaty ze zbierania, rozpoznawania dzikich roślin - mówi prof. Jarosław Dumanowski, historyk sztuki kulinarnej, szef Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK oraz organizator festiwalu.
- Rzadko kto sobie zdaje sprawę z tego, że jedzenie rośnie pod naszymi nogami. Naturalnie uważam, że bardzo ciekawe są właśnie tak pozyskiwane zioła rośliny i też interesuję się kuchnią roślinną. Ta gwiazdnica rośnie pośród jednej z najstarszych przypraw, jakich używali nasi przodkowie, czyli bluszczyka kurdybanka. Pobudza trawienie. W głowie sobie nazywam to taką polską kolendrą - wskazuje Filip Malinowski z Chwast Prast.
- Wszystko wygląda bardzo smakowicie. Co nam zasmakuje, to myślę, że będziemy próbować. Boczniaczki smażone z cebulką, pierogi. Ja lubię gotować, kocham to. Jak tam idę do tej kuchni, włączam sobie radio i mogę robić cały dzień sobie spokojnie - opowiada Mirosława Wirt.
Festiwal zakończy się w niedzielę pokazem kuchni historycznej i krzyżackiej (godz. 15.30) oraz zaskakującym, słodko-wytrawnym widowiskiem kulinarnym „Ślimaki w pierniku” (godz. 16.30). Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny.
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