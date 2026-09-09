Bydgoski prokurator usłyszał zarzuty i stracił immunitet. Miał prowadzić motocykl po alkoholu

2026-09-09, 16:34  JW
Zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy z zarzutami. /fot. policja.pl

Zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy z zarzutami. /fot. policja.pl

Zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy usłyszał zarzuty prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości. Na wniosek Prokuratury Krajowej Dominik M. stracił immunitet. Został też zawieszony w czynnościach służbowych.

Prokurator traci immunitet

Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego z Prokuratury Bydgoszcz-Południe usłyszał w środę zarzuty kierowania motocykla pod wpływem alkoholu. Nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia.

Z kolei we wtorek prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu wobec podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek i wyraził zgodę na pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności.

- Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania - informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Tego samego dnia Prokurator Regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku.

Zabrali mu kluczyki, bo miał prowadzić po alkoholu

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem (6 września). Wówczas prokurator przyjechał motocyklem pod sklep w Białych Błotach. Wzbudził u osób będących w pobliżu podejrzenie, że może być pod wpływem alkoholu. Zabrali mu kluczyki i wezwali policję.

- Przybyli na miejsce funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białych Błotach podjęli interwencję, w toku której Dominik M. odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości Dominik M. został zatrzymany, a następnie przewieziony do szpitala w Bydgoszczy w celu pobrania krwi do badań. Tam badania wykazały obecność alkoholu we krwi w stężeniach odpowiednio 1,10, 0,97 oraz 0,88 promila - dodaje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

To oznaczało przekroczoną zawartość we krwi powyżej normy uwzględnionej w przepisach.

prok. Katarzyna Calów-Jaszewska

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