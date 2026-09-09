Bydgoski prokurator usłyszał zarzuty i stracił immunitet. Miał prowadzić motocykl po alkoholu

2026-09-09, 16:34 JW

Zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy z zarzutami. /fot. policja.pl

Zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy usłyszał zarzuty prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości. Na wniosek Prokuratury Krajowej Dominik M. stracił immunitet. Został też zawieszony w czynnościach służbowych.

Prokurator traci immunitet





Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego z Prokuratury Bydgoszcz-Południe usłyszał w środę zarzuty kierowania motocykla pod wpływem alkoholu. Nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia.

Tego samego dnia Prokurator Regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku.





Zabrali mu kluczyki, bo miał prowadzić po alkoholu