Sokół wędrowny poszukiwany! Uciekł w Rozgartach koło Torunia. „Nie próbuj go łapać”
Opiekun ptaka poprosił o pomoc w mediach społecznościowych i obiecał nagrodę dla znalazcy. Jak mówi - młody sokół wędrowny uciekł po tym, jak doszło do awarii sprzętu.
Młody ptak ma cechy charakterystyczne: pióra na jego piersi zdobią pionowe, ciemne kreski, a pod okiem ma ciemny „wąs” - opisuje hodowca.
- Ptak ma na łapach skórzane paski (pęta), obrączkę z numerem, może też ciągnąć za sobą krótką, sznurkową smycz - czytamy w ogłoszeniu na Facebooku.
Hodowca przestrzega, by nie próbować ptaka gwałtownie łapać ani straszyć, bo może się spłoszyć i odlecieć w inne miejsce. Jeśli ktoś go wypatrzy, powinien zrobić z daleka zdjęcie czy nagranie i ustalić dokładną lokalizację, a następnie zadzwonić do sokolnika pod numer 607 602 111.
Ptak jest przyzwyczajony do ludzi, ale w nowym otoczeniu może być zestresowany i płochliwy.