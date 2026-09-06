Sokół wędrowny poszukiwany! Uciekł w Rozgartach koło Torunia. „Nie próbuj go łapać”

2026-09-06, 13:25 DW

Młody sokół wędrowny uciekł w Rozgartach/ Fot. Facebook, zrzut ekranu

Opiekun ptaka poprosił o pomoc w mediach społecznościowych i obiecał nagrodę dla znalazcy. Jak mówi - młody sokół wędrowny uciekł po tym, jak doszło do awarii sprzętu.

Młody ptak ma cechy charakterystyczne: pióra na jego piersi zdobią pionowe, ciemne kreski, a pod okiem ma ciemny „wąs” - opisuje hodowca.



- Ptak ma na łapach skórzane paski (pęta), obrączkę z numerem, może też ciągnąć za sobą krótką, sznurkową smycz - czytamy w ogłoszeniu na Facebooku.



Hodowca przestrzega, by nie próbować ptaka gwałtownie łapać ani straszyć, bo może się spłoszyć i odlecieć w inne miejsce. Jeśli ktoś go wypatrzy, powinien zrobić z daleka zdjęcie czy nagranie i ustalić dokładną lokalizację, a następnie zadzwonić do sokolnika pod numer 607 602 111.



Ptak jest przyzwyczajony do ludzi, ale w nowym otoczeniu może być zestresowany i płochliwy.