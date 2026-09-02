Jak zatrzymać plagę dzikich wysypisk? Toruńskie MPO rozdaje darmowe BIG BAGI

2026-09-02, 12:39 Mariusz Luda/KB

Toruńskie MPO rozdaje darmowe BIG-BAGI/fot. Mariusz Luda

Toruń walczy z dzikimi wysypiskami. Skala procederu jest ogromna, powstrzymać go nie sposób. Do miejskich lasów trafiają m.in. odpady poremontowe, meble i zużyte opony. Co roku to nawet 150 takich nielegalnych wysypisk i ponad 1000 ton śmieci. Pojawiło się światełko w tunelu.

Tylko w tym roku do końca sierpnia zlokalizowano 100 takich miejsc. Zebrano już 400 ton odpadów. Po uprzątnięciu jednego śmieci często pojawiają się w kolejnym miejscu – mówił PR PiK Wojciech Klonowski z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Koszty idą w setki tysięcy złotych.



– Pół miliona rocznie – tyle nas kosztuje najpierw usunięcie tych odpadów, a później ich dalsze zagospodarowanie – mówi Wojciech Klonowski.



Najczęściej nielegalnie porzucane są odpady wielkogabarytowe, opony, elektrośmieci, części samochodowe oraz gruz. Sposobem na odpady poremontowe mają być BIG-BAGI, czyli worki wydawane mieszkańcom przez MPO za darmo.



– W każdym zmieści się nawet tona odpadów – informuje prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, Joanna Pepłowska.



– Te odpady trafiają tam, gdzie trzeba, czyli do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Gruz, odpady poremontowe zmieszane, płyty kartonowo-gipsowe, drewno czy styropian – to wszystko są odpady, które mogą od razu trafić do tego BIG-BAGA. Każde gospodarstwo może raz do roku skorzystać z takiej usługi bezpłatnie.





W pierwszym półroczu wydano blisko 3,5 tysiąca BIG-BAGÓW.