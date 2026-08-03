Wypadek na trasie z Bydgoszczy do Brzozy. Na DW239 w Stryszku zderzyły się samochody

2026-08-03, 14:40  JW
Wypadek na DW239 w Stryszku pod Bydgoszczą (zdj. ilustracyjne)

Wypadek na DW239 w Stryszku pod Bydgoszczą (zdj. ilustracyjne)

Trzy samochody zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 239 w Stryszku pod Bydgoszczą. Jedna osoba w szpitalu.

Do wypadku doszło w poniedziałek, krótko przed godziną 14. Zderzyły się trzy samochody. Ranna została kobieta, którą zabrano do szpitala. Jak informują strażacy, pas w kierunku Brzozy jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo.

Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej, ratownicy medyczni. Przyczyny zdarzenia ustala policja.

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