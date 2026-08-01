Grudziądz zamienia się w wielki teatr i centrum sztuki. Twórcą może być każdy

2026-08-01, 18:20 Marcin Doliński/DW

W Grudziądzu trwa Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Maska/ Fot. Marcin Doliński

Koncerty, przedstawienia, instalacje, taniec, sztuka i warsztaty. W Grudziądzu trwa drugi Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych MASKA.

To plenerowe, trzydniowe wydarzenie artystyczne, które przemienia przestrzeń Starego Miasta w wielką, otwartą scenę teatralną.



Między 31 lipca a 2 sierpnia miasto jest miejscem spotkań z teatrem ulicznym i sztuką dla szerokiej publiczności. Festiwal organizuje Centrum Kultury Teatr. Jest bezpłatny, a jego przestrzenią są ulice, place i podwórza miasta, w tym m.in.



Rynek,

deptak przy ul. Mickiewicza,

Błonia Nadwiślańskie,

zakątki Starego Miasta.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.

