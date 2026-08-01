Grudziądz zamienia się w wielki teatr i centrum sztuki. Twórcą może być każdy
Koncerty, przedstawienia, instalacje, taniec, sztuka i warsztaty. W Grudziądzu trwa drugi Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych MASKA.
To plenerowe, trzydniowe wydarzenie artystyczne, które przemienia przestrzeń Starego Miasta w wielką, otwartą scenę teatralną.
Między 31 lipca a 2 sierpnia miasto jest miejscem spotkań z teatrem ulicznym i sztuką dla szerokiej publiczności. Festiwal organizuje Centrum Kultury Teatr. Jest bezpłatny, a jego przestrzenią są ulice, place i podwórza miasta, w tym m.in.
- Rynek,
- deptak przy ul. Mickiewicza,
- Błonia Nadwiślańskie,
- zakątki Starego Miasta.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.